Walpurgisnacht 2023 in Berlin: Alle Infos im Überblick

Berlin. Zur Walpurgisnacht am Vorabend des 1. Mai gibt es in Berlin zahlreiche Veranstaltungen und Feste. Am bekanntesten ist sicherlich die Walpurgisnacht im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Aber auch in anderen Berliner Kiezen wird gefeiert. Hier finden Sie einen Überblick zu Veranstaltungen am 30. April 2023 in Berlin. Eine Auswahl an Partys zum Tanz in den Mai 2023 in Berlin findet sich hier.

Walpurgisnacht 2023 im Mauerpark in Berlin

Feuertänzer bei der Feier zur Walpurgisnacht im Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die "Friedvolle Walpurgisnacht" im Mauerpark in Prenzlauer Berg begeistert Besucherinnen und Besucher seit vielen Jahren mit Lagerfeuer, Artistik, Jonglieren, Musik und Tanz. Entstanden ist das Fest als friedliche Antwort auf gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten im Mauerpark.

Die Walpurgisnacht im Mauerpark wird organisiert von Ehrenamtlichen aus der Nachbarschaft, die bewusst einen kommerziellen Charakter vermeiden wollen. Seit über 15 Jahren bemüht sich die Initiative "Liebet Eure Feinde" unterstützt von den Freunden des Mauerparks e.V., dem Bezirksamt, der Kulturgemeinschaft Mauerpark, Künstlern und Anwohnern, "um eine friedliche und kreative Walpurgisnacht im Mauerpark", wie es auf der Website der Veranstalter heißt. Das Fest findet am 30. April 2023 ab 16 Uhr im und am Amphitheater statt.

Walpurgisnacht 2023: Weitere Veranstaltungen und Feste in Berlin

Helle Mitte tanzt: Auf dem Alice-Salomon-Platz in Berlin-Hellersdorf gibt es zur Walpurgisnacht von 11 bis 21 Uhr ein kostenloses Open-Air-Bühnenprogramm mit Livemusik, Biergarten, Grill und Karussells. Alle Infos zum "Tanz in den Mai - Helle Mitte tanzt" finden Sie hier.

Live-Konzerte, Lagerfeuer, Open-Air-Kino, Hexenfeste & Co.: In der Walpurgisnacht gibt es neben den Partys zum "Tanz in den Mai" 2023 in Berlin auch viele weitere Veranstaltungen für jeden Geschmack. Sobald weitere Details zu Terminen vorliegen, wird dieser Artikel an dieser Stelle aktualisiert.