Myfest 2023 am 1. Mai in Berlin: Absage! Riesen-Party findet nicht statt

Das Myfest am 1. Mai 2023 in Berlin ist abgesagt worden. Die aktuellen Infos und News zum Straßenfest in Kreuzberg am "Tag der Arbeit".

Das Myfest am 1. Mai 2023 in Berlin-Kreuzberg ist abgesagt worden

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg plant am "Tag der Arbeit" kein Straßenfest

Hier finden Sie alle aktuellen Infos zu der Veranstaltung in Kreuzberg

Berlin. Das Myfest am 1. Mai in Berlin gehörte viele Jahre hinweg zu den größten Straßenfesten der Hauptstadt. Die Bilder Tausender Besucher im Bereich rund um die Oranienstraße in Kreuzberg haben den "Tag der Arbeit" in Berlin geprägt. Vor allem junge Leute genossen die riesige Open-Air-Party, die Street-Food-Angebote und die vielfältigen Konzerte. An dieser Stelle erfahren Sie alles über das Myfest am 1. Mai 2023 in Berlin-Kreuzberg.

Veranstaltung Myfest Ort Berlin-Kreuzberg Datum Montag, 1. Mai 2023 Status abgesagt Eintritt kostenlos Bereich Oranienstraße

Oranienplatz

Rio-Reiser-Platz

Mariannenplatz

Myfest 2023 in Berlin: Straßenfest in Kreuzberg abgesagt

Menschen feiern in Berlin-Kreuzberg beim Myfest den 1. Mai.

Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Das Myfest findet 2023 nicht statt. Hintergrund der Absage ist ein scharfer Streit zwischen dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und dem Trägerverein "Myfest e.V.". Dieser hat Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) in einem jetzt publik gemachten Brief angegriffen. Wegen einer „bezirklichen Hinhaltepolitik“ und „fehlender Unterstützung“ des Bezirks, müsse der Verein das Fest absagen. Alle Hintergründe zur Absage des Myfestes und zum Streit zwischen Bezirk und Verein lese Sie hier.

Monate zuvor, bei einer Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg im Dezember 2022, hatte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) angekündigt, dass der Bezirk keine größeren Veranstaltungen am 1. Mai plane. Schon damals hatte der Trägerverein angekündigt, seine Arbeit nicht fortzusetzen. So liest es sich in einer Pressemitteilung der Kreuzberger Linksfraktion.

Ersatzveranstaltungen wird es nicht geben. Durchaus möglich ist jedoch, dass auch 2023 zwischen Oranienstraße, Rio-Reiser-Platz, Naunynstraße und Mariannenplatz gegrillt, getanzt und getrunken werden wird – selbst wenn die Behörden keine offizielle Genehmigung erteilen.

Myfest am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg: Geschichte der Open-Air-Party

Streed-Food-Stände beim Myfest in Kreuzberg.

Foto: picture-allianc/Mike Wolff

Das Myfest wurde seit 2003 in Kreuzberg rund um Kottbusser Tor, Oranienstraße und Mariannenplatz gefeiert. Organisiert wurde es von einem Bündnis aus Anwohnern, Gewerbetreibenden und Initiativen. Es galt als Versuch, den oftmals gewaltsamen Demonstrationen den öffentlichen Raum zu nehmen und den Ausschreitungen bei dem Demos zum 1. Mai ein friedliches Straßenfest entgegenzusetzen.

Das Konzept ging auf: 2017 wurden auf dem Myfest 200.000 Besucher gezählt, Besucherinnen und Besucher standen bis zur Oberbaumbrücke. Auf zwischenzeitlich 20 Bühnen gab es Live-Musik oder Performance-Kunst. 2018 wurde im angrenzenden Görlitzer Park mit der Veranstaltung "Mai-Görli" das Fest noch zusätzlich ausgeweitet. Für viele Anwohner, die jahrelang über Müll und Lärm klagten, war damit eine Grenze überschritten. 2019 fiel das Myfest deutlich kleiner aus. 2020, 2021 und 2022 war das Myfest wegen Corona ausgefallen.

Myfest am 1. Mai in Berlin - die besten Bilder

Punk, Protest, Folklore: ein Prosit auf dem Myfest in Kreuzberg. Foto: Uta Keseling / BM

Straßenkünstler DJuggeldy unterhält die Zuschauer auf dem Myfest mit seiner Diabolo-Show. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Lebensfreude statt Hass: Vor einer der Myfest-Bühnen fassen sich die Zuschauer spontan an den Händen und tanzen. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Straßenverkäufer servieren an ihren Ständen auf dem Myfest im Berliner Bezirk Kreuzberg Street Food. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Eine Straßenkünstlerin zeigt auf dem Myfest ihr Können. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Bunt verkleidet und voller Lebensfreude: Tänzer auf dem Myfest unterhalb der Hochbahn. Foto: Reto Klar

Ein Musiker vor der Kiez-Institution SO36 an der Kreuzberger Oranienstraße. Foto: Sergej Glanze

Auch im Görlitzer Park wird der 1. Mai gefeiert. Foto: picture alliance /dpa/Ole Spata

Das Myfest am Mariannenplatz in Kreuzberg. Foto: JÖRG KRAUTHÖFER

Junge Besucher tanzen beim Kreuzberger Straßenfest Myfest. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut



Ein Myfest-Besucher verteilt "free hugs". Foto: Maurizio Gambarini

Ein Besucher macht beim Myfest ein Selfie von einer Leiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/