1. Mai 2023 in Berlin: Öffnungszeiten - Diese Supermärkte öffnen

Welcher Supermarkt hat am 1. Mai 2023 geöffnet? Hier finden Sie die Öffnungszeiten von Rewe, Edeke, Denn's & Co. im Überblick

Der Rewe am Ostbahnhof hat wie einige weitere Supermärkte in Berliner Bahnhöfen am 1. Mai 2023 geöffnet. Hier erfahren Sie alle Öffnungszeiten.

Tag der Arbeit Öffnungszeiten am 1. Mai in Berlin: Diese Supermärkte öffnen

Berlin. Der 1. Mai in Berlin ist ein gesetzlicher Feiertag. Die meisten Supermärkte, Discounter, Geschäfte und Einkaufszentren haben an diesem Tag geschlossen. So will es das Berliner Ladenöffnungsgesetz. Dort heißt es, dass an Sonntagen und an Feiertagen Verkaufsstellen grundsätzlich geschlossen bleiben müssen. Doch es gibt einige Ausnahmen. Hier erfahren Sie, wo Sie am 1. Mai 2023 in Berlin einkaufen können und welche Öffnungszeiten die Supermärkte wie Rewe, Edeka oder Penny haben.

1. Mai 2023 in Berlin: Supermärkte an Bahnhöfen mit besonderen Öffnungszeiten

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz erlaubt besonderen Verkaufsstellen, auch am Sonntag oder an einem Feiertag zu öffnen. Zu diesen besonderen Verkaufsstellen zählen etwa Tankstellen, Apotheken oder Geschäfte in Bahnhöfen, Flughäfen und Reisebusterminals. Diese dürfen neben Reisebedarf auch "Waren des täglichen Gebrauchs" anbieten, wie es ganz bürokratisch heißt. Anders ausgedrückt: Die Läden dürfen ihr komplettes Sortiment anbieten.

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher dürften diese besonderen Öffnungszeiten gerade am 1. Mai 2023 von besonderer Bedeutung sein. Denn der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Montag, es handelt sich also um ein besonders langes Wochenende, an dem der Vorrat an Lebensmitteln schon mal zur Neige gehen kann. Lesen Sie auch: Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Berlin: Das sind die Termine

Öffnungszeiten am 1. Mai in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Im Berliner Hauptbahnhof haben viele Geschäfte, Drogerien und Supermärkte auch an Sonntagen und Feiertagen geöffnet.

Foto: picture alliance/Eibner-Pressefoto/Daniel Lakomski

Die aufgeführten Öffnungszeiten beziehen sich auf Angaben der Websites der Supermarkt-Ketten. Sofern dort keine Angabe für den 1. Mai gemacht wird, beziehen sich die in dieser Liste aufgeführten Öffnungszeiten auf die Sonntagsöffnungszeiten. Im Einzelfall können die Zeiten am 1. Mai aber davon abweichen. Bitte informieren Sie sich gezielt vor dem Besuch der Verkaufsstellen.

Rewe-Supermarkt im Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 6 bis 0 Uhr

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 23 Uhr

Europaplatz 1

10557 Berlin- Mitte

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Friedrichstr. 142

10117 Berlin-Mitte

Öffnungszeit: 6 bis 22 Uhr

Hanne-Sobek-Platz

13357 Berlin-Gesundbrunnen

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Sonntagstraße 37

10245 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 22 Uhr

Weitlingstra0e 22

10317 Berlin-Lichtenberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Bahnhof T1/T2, Ebene U1, Ebene U1

Öffnungszeit: 5 bis 0 Uhr

Kantstraße 7

10623 Berlin-Charlottenburg

Öffnungszeit: 9 bis 22 Uhr

Ausgang Hardenbergplatz

Öffnungszeit: 8 bis 0 Uhr

Warschauer Str. 8

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: rund um die Uhr geöffnet

Hildegard-Knef-Platz 1

10928 Berlin-Schöneberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr