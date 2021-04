Am 1. Mai in Berlin finden wieder zahlreiche Demonstrationen statt. Wir halten Sie aktuell in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

Am 1. Mai 2020 gingen Tausende trotz des coronabedingten Versammlungsverbots in Kreuzberg auf die Straße (Archivbild).

Am 1. Mai 2021 sind in Berlin wieder zahlreiche Demonstrationen angemeldet.

sind in Berlin wieder zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Für die Berliner Polizei wird der Tag zu einer Herausforderung.

wird der Tag zu einer Herausforderung. Die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" soll dieses Jahr am Hermannplatz in Neukölln starten.

Berlin. Für den 1. Mai 2021 sind in Berlin zahlreiche Demonstrationen angemeldet - trotz Corona. Die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" startet in diesem Jahr erstmals vom Hermannplatz in Neukölln. Außerdem soll es eine Fahrrad-Sternfahrt und erneut einen Protestzug durch das Villenviertel in Grunewald geben. Verfolgen Sie die Ereignisse in der Walpurgisnacht und am 1. Mai aktuell in unserem Newsblog.

1. Mai in Berlin: Polizei verbietet Flaschen und Dosen in Kreuzberg

Die Berliner Polizei verbietet wegen der Demonstrationen und Versammlungen in Kreuzberg das Mitführen von Getränkeflaschen und -dosen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gilt das Verbot in der Zeit vom 1. Mai, 6 Uhr, bis 2. Mai, 6 Uhr. Ausgenommen von dem Verbot sind PET-Flaschen bis 0,5 Liter. Eine Karte der Berliner Polizei zeigt den Bereich:

Bis zu 10.000 Demonstranten am 1. Mai in Berlin erwartet

Zu der linken und linksradikalen Demonstration am 1. Mai in Kreuzberg erwarten Polizei und Senat bis zu 10.000 Teilnehmer. Die "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" soll um 18 Uhr vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen. In der vergangenen Woche lag die Zahl der von den Veranstaltern angemeldeten Teilnehmer noch bei nur 1000. Wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, liegen der Polizei bislang für den 1. Mai 22 Anmeldungen für Demonstrationen und weitere Veranstaltungen vor. Die Zahl könne aber noch steigen, da womöglich "Demonstrationen aus dem Bereich der Corona-Leugner" hinzukommen. Geisel warnte vor der Unberechenbarkeit der "Querdenker"-Szene.

1. Mai wird für die Berliner Polizei zur Herausforderung

Der 1. Mai stellt die Berliner Polizei in diesem Jahr vor eine besondere Herausforderung bei der Gewinnung von genügend Unterstützungskräften. Die Polizeibehörden seien aufgrund zahlreicher angemeldeter Demonstrationen auch in anderen Bundesländern stark gefordert, hieß es. Alle Details zur Einsatzplanung der Berliner Polizei am 1. Mai lesen Sie hier.

Demonstration am Abend des 1. Mai 2020 wegen Corona-Pandemie ausgefallen

Im vergangen Jahr war die übliche große linksradikale Demonstration am Abend des 1. Mai wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Stattdessen war zu kleineren Protesten mit Farbbeuteln, Rauchtöpfen, Transparenten und Sprühereien in Kreuzberg aufgerufen worden. In den Jahren zuvor kam es am 1. Mai vor allem in Kreuzberg immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Linksextremisten und der Polizei. Die Gewalt nahm aber mehr und mehr ab.