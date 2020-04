1. Mai-Demo in Kreuzberg unter Corona-Auflagen

Berlin. „Heraus zum Revolutionären 1. Mai!“ Nach einem Ausflug nach Friedrichshain im vergangenen Jahr soll die diesjährige linke 18-Uhr-Demonstration am Tag der Arbeit nun wieder in Kreuzberg 36 stattfinden, wo das alljährliche Myfest abgesagt wurde. Das gab das Organisationsbündnis am Montag auf seiner Internetseite bekannt. Der genaue Startpunkt soll aber erst am Tag selbst veröffentlicht werden, heißt es. Und statt im Vorfeld eine Route zu benennen, wolle man in Echtzeit Orte twittern, an die sich die Teilnehmenden als nächstes „über verschiedene Wege“ begeben sollen. Dort sollen dann Aktionen stattfinden, bevor man sich schnell wieder zerstreuen will.

Angesichts der „herrschenden rassistischen, kapitalistischen und patriarchalen Verhältnisse“ rufe man „zu einer Versammlung der besonderen Art auf“, heißt es weiter. Man nehme die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ernst und wolle verantwortungsvoll handeln. Konkret werden die Teilnehmer aufgerufen, Abstand voneinander zu halten und Schutzmasken zu tragen.

Das würde es auch der Polizei erschweren, einzugreifen. Man wolle im ganzen Kiez „in die Breite gehen“. Die Teilnehmer werden aufgerufen, auch mit „Rauchtöpfen, Sprüheiern und Farbbeuteln Akzente“ zu setzen. „Um 20 Uhr sollen im ganzen Kiez Feuerwerke gezündet werden.“

Bilder vom 1. Mai 2019 in Berlin

Friedrichshain: Vermummte Teilnehmer an der Spitze des Demonstrationszugs. Foto: Reuters

Friedrichshain: Die Feuerwehr löscht Reste eines Feuers an der Liebigstraße. Dort brannten Mülltonnen auf der Fahrbahn. Foto: Joachim Fahrun

Friedrichshain: Polizisten und Demonstranten stehen sich an der Warschauer Straße gegenüber. Foto: Reuters

Friedrichshain: Polizisten halten einen Teilnehmer der linksradikalen "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" fest. Foto: dpa

Friedrichshain: Ein Demonstrant wird von Beamten in Gewahrsam genommen. Foto: Reuters



Friedrichshain: Gerangel zwischen Demonstranten und Polizisten. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Gerangel am Endpunkt der 18-Uhr-Demo an der Warschauer Ecke Revaler Straße. Foto: Thomas Peise

Friedrichshain: Eine Demonstrantin wird von Polizeibeamten abgeführt. Foto: Reuters

Friedrichshain: Polizisten bei der Festnahme eines Demonstranten. Foto: Thomas Peise

Friedrichshain: Die Demonstration kommt am Ende der Route, Warschauer Ecke Revaler Straße, an. Foto: Thomas Peise



Friedrichshain: Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) räumen auf am Wismarplatz. Foto: Joachim Fahrun

Friedrichshain: Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Vermummte zünden auf einem Balkon an der Rigaer Straße Pyrotechnik. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Ein Vermummter zeigt sich am Fenster einer Wohnung an der Rigaer Straße. Foto: dpa

Friedrichshain: Polizisten sperren an der Kreuzung Rigaer Ecke Waldeyerstraße den Zugang. Foto: Alexander Dinger



Friedrichshain: Die Spitze des Zugs an der Samariterstraße. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Die Demonstration vor den teilbesetzten Häusern an der Rigaer Straße. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Die Polizei führt die Demonstration weit um die kritische Baustelle an der Rigaer herum. Foto: Joachim Fahrun

Friedrichshain: Polizisten begleiten die Demonstration. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Die Demonstration an der Frankfurter Allee Ecke Waldeyerstraße Foto: Alexander Dinger



Friedrichshain: Polizisten und Demonstranten auf der Frankfurter Allee. Foto: Reuters

Friedrichshain: Teilnehmer der Demonstration zünden Nebeltöpfe. Foto: Alexander Dinger

Friedrichshain: Vermummte Demonstranten bei der sogenannten 18-Uhr-Demo. Foto: dpa

Friedrichshain: Die Spitze des Demonstrationszugs, der gegen 19.15 Uhr am Wismarplatz startete. Foto: Reto Klar

Friedrichshain: Der sogenannte Schwarze Block beim Start der Demonstration am Wismarplatz. Foto: Ulrich Kraetzer



Friedrichshain: Entlang der Demo-Route werden Bengalos gezündet. Foto: Thomas Peise

Friedrichshain: Polizisten stehen bei der linksradikalen "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" bereit. Foto: dpa

Friedrichshain: Die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" startet am Wismarplatz. Foto: Thomas Peise

Friedrichshain: Polizisten begleiten die Demo, die Foto: Thomas Peise

Friedrichshain: Polizisten eskortieren Teilnehmer der 18-Uhr-Demonstration über die Oberbaumbrücke von Kreuzberg nach Friedrichshain. Foto: Reuters



Friedrichshain: Teilnehmer der linksradikalen "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" brennen Feuerwerk ab. Foto: dpa

Friedrichshain: Polizisten gehen vor dem Start der linksradikalen "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" eine Straße entlang. Foto: dpa

Friedrichshain: Vor Beginn der Demonstration sammeln sich die Teilnehmer am Wismarplatz. Foto: dpa

Kreuzberg: Blick auf die rappelvolle Oranienstraße am Mittwochnachmittag. Dort findet am 1. Mai das MyFest statt.

Kreuzberg: Beste Stimmung beim MyFest. Foto: Sergej Glanze



Kreuzberg: Auf dem MyFest gibt's den Schnaps direkt in den Mund. Foto: Reto Klar

Kreuzberg: Beim MyFest auf der Oranienstraße wird ausgelassen getanzt. Foto: Sergej Glanze

Friedrichshain: Mehrere Demonstrationsteilnehmer werden am Wismarplatz kontrolliert. Foto: Thomas Peise

Kreuzberg: Ein Musiker vor dem SO36 an der Oranienstraße. Foto: Sergej Glanze

Kreuzberg: Ein skatender Hund beim MyFest auf der Oranienstraße. Foto: Sergej Glanze



Kreuzberg: Straßenverkäufer servieren an ihren Ständen auf dem MyFest diverse Gerichte. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Kreuzberg: Straßenkünstler DJuggeldy tritt auf dem Myfest auf.

Kreuzberg/Friedrichshain: Die sogenannte Zubringerdemo zieht gut begleitet von Kreuzberg über die Warschauer Brücke nach Friedrichshain und biegt in die Revaler Straße ein. Foto: Joachim Fahrun

Kreuzberg/Friedrichshain: Das MyFest ist weit weg - doch die Straßenparty reicht bis zur Oberbaumbrücke, wo Trommler dem bunt gemischten Publikum einheizen. Foto: Ulrich Kraetzer

Pankow: Polizisten sichern das AfD-Bürgerfest. Foto: dpa



Grunewald: Teilnehmer haben sich als Gespenster verkleidet. Foto: dpa

Kreuzberg: Entspannte Stimmung auf dem MyFest. Foto: Sergej Glanze

Grunewald: Polizeibeamte sichern eine Villa. Foto: dpa

Grunewald: Demonstrieren oder Chillen? Die Demo hat am Johannaplatz Stopp gemacht und das lädt ein Großteil der Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern, dazu ein, sich auf der Wiese in der Sonne zu tummeln. Foto: Erik Baumgärtel

Grunewald: Noch alles ruhig am S-Bahnhof. Die "Hedonistische Internationale" hat wieder zu Protest gegen Gentrifizierung aufgerufen. Foto: Christian Latz



Grunewald: Teilnehmer der "MyGruni"-Demo. Foto: Reuters

Grunewald: Teilnehmer der "MyGruni"-Demo. Foto: Reuters

Grunewald: Teilnehmer der "MyGruni"-Demo. Foto: Reuters

Grunewald: Teilnehmer der "MyGruni"-Demo. Foto: Reuters

Neukölln: Demonstranten des sogenannten "Jugendwiderstand" . Foto: Alexander Dinger



Pankow: Am S-Bahnhof Blankenburg sammeln sich Gegendemonstranten zum AfD-Fest. Foto: Thomas Schubert

Pankow: Auf dem Vorplatz des Bahnhofs Blankenburg versammeln sich Demonstrationsteilnehmer mit Vertretern der Linkspartei und der Antifa zum Abmarsch. Foto: Thomas Schubert

Pankow: Blick auf das AfD-Fest. Foto: Thomas Schubert

Pankow: Der Demonstrationszug gegen das AfD-Bürgerfest zieht durch Alt-Blankenburg. Foto: BM/Thomas Schubert

Pankow: Demonstranten, die sich als Clowns verkleidet haben, protestieren gegen ein Fest der AfD.



Wedding am Abend des 30. April: Die Polizei zeigte in der Walpurgisnacht am Leopoldplatz Präsenz. Foto: Thomas Peise

Wedding am Abend des 30. April: Die Berliner Polizei war mit einem großen Aufgebot in vertreten. Foto: Thomas Peise

Wedding am Abend des 30. April: Beamte der Berliner Polizei bauen am Leopoldplatz in Absperrgitter auf. Foto: Thomas Peise

Grunewald: Für die Verpflegung bei der Demonstration ist gesorgt! Foto: Erik Baumgärtel

Grunewald: Mit einer Verspätung startete die Demonstration . Foto: Christian Latz



Kreuzberg: Gute Stimmung an der Mariannenstraße. Foto: Sergej Glanze

Grunewald: Ein Teilnehmer bei der Demonstration. Foto: Reto Klar



Polizei will bei Verstößen konsequent einschreiten

Die Polizei will illegale Ansammlungen, die nach der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus Straftaten darstellen, konsequent unterbinden. „Für den 1. Mai gilt, dass der Infektionsschutz der Bevölkerung im Vordergrund steht. Dem werden wir alles unterordnen“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „Ich will nicht, dass die Versammlungen am 1. Mai zum Ischgl von Berlin werden.“ Im österreichischen Party-Ski-Ort hatten sich viele Urlauber angesteckt.

Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, die Polizei werde die Regeln konsequent durchsetzen. Personen, die gegen die Eindämmungsverordnung verstießen, würden per Lautsprecher darauf hingewiesen, die Abstandsregeln einzuhalten und illegale Ansammlungen zu verlassen. „Wenn dann nichts passiert, wird die Polizei aber auch konsequent einschreiten“, sagte Slowik.

Die Polizei müsse sich so aufstellen, dass es keinen Aufzug der herkömmlichen Art gibt, sagte Stephan Kelm, Vizevorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Grundsätzlich sei es wichtig, den Initiatoren die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. „Dazu die Rahmenbedingungen zu schaffen und das zu koordinieren, wird in diesem Jahr aber eine recht große Schwierigkeit.“ Wenn sich die Protestierenden schnell treffen und durch die Straßen rennen würden, dürfe die Polizei nicht in die Defensive geraten.

Linksextreme Szene will polizeiliche Maßnahmen provozieren

Dass es bei der Demonstration, die traditionell nicht angemeldet wird, keinen Ansprechpartner gebe, erschwere es zusätzlich, so Kelm weiter. „Einen vernünftigen Ablauf kann man nur gewährleisten, wenn man sich absprechen und Regeln aufstellen kann.“ Die linksextreme Szene verfolge bei ihren Aktionen außerdem das Ziel, polizeiliche Maßnahmen zu provozieren. Mit Verstößen gegen den Infektionsschutz sei das in diesem Jahr leichter denn je.

Berlins linksextreme Szene zeigte sich im Vorfeld gespalten. Während das Bündnis „Revolutionärer 1. Mai“ stets betonte, wie sinnvoll die Eindämmungsregeln seien, schlagen andere Akteure deutlich schärfere Töne an. Man müsse „das eigene Risiko in Kauf nehmen“, schrieben zuletzt die Bewohner des besetzten Hauses an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. „Wer Millionen erpresster Steuereinnahmen in Flughafenbaustellen und barocken Stadtschlössern versenkt, soll ein bisschen Chaos in Berlin erwarten dürfen.“

Auch rechte Gruppen wollen auf die Straße gehen

Mehrere Proteste sind rund um den ersten Mai geplant. Die „Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht“ will um 13 Uhr am Kreuzberger Urbanhafen demonstrieren. Im Grunewald ruft das hedonistische Bündnis „MyGruni“ in diesem Jahr ab 14 Uhr zu einen Autokorso auf. Und „Hände weg vom Wedding“ plant am 30. April dort einen Protest.

Nach dem Innenausschuss informierte Innensenator Geisel die entsprechenden Fachpolitiker der Fraktionen über weitere Details. Wie die Berliner Morgenpost aus Teilnehmerkreisen erfuhr, haben linke Gruppen rund 20 Veranstaltungen vom 30. April bis zum 2. Mai angemeldet. Dahinter könnte die Taktik stehen, den Protest zu streuen. Auch rechte Gruppen wollen an einer Handvoll Orten auf die Straße gehen. Die Berliner Polizei hat 13 Hundertschaften aus anderen Ländern angefordert, aber noch keine Antwort erhalten.