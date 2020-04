Berlin-Kreuzberg: Protestaktionen am 1. Mai angekündigt

Berlin. "Heraus zum Revolutionären 1. Mai!“ Nach einem Ausflug nach Friedrichshain im vergangenen Jahr soll die diesjährige linke 18-Uhr-Demonstration am Tag der Arbeit nun wieder in Kreuzberg 36 stattfinden. Das gab das Organisationsbündnis am Montagmorgen auf seiner Internetseite bekannt. Der genaue Startpunkt soll aber erst am Tag selbst veröffentlicht werden, heißt es. Auch eine Route wurde nicht bekannt gegeben. Stattdessen wolle man in Echtzeit Orte nennen, an die sich die Teilnehmenden als nächstes „über verschiedene Wege“ begeben sollen. Dort sollen dann Aktionen stattfinden, bevor sich die Demonstranten schnell wieder zerstreuen sollen.

Demonstration am 1. Mai: Teilnehmer dazu aufgerufen, Schutzmasken zu tragen

Angesichts der „herrschenden rassistischen, kapitalistischen und patriarchalen Verhältnisse“ rufe man „zu einer Versammlung der besonderen Art auf“, heißt es weiter. Man nehme die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ernst und wolle verantwortungsvoll handeln. Konkret werden die Teilnehmer aufgerufen, Abstand voneinander zu halten und Schutzmasken zu tragen. Das würde aber nicht nur das Ansteckungsrisiko minimieren, sondern auch der Polizei erschweren, einzugreifen.

Die Teilnehmer sind außerdem aufgerufen, auch mit „Rauchtöpfen, Sprüheiern und Farbbeuteln Akzente“ zu setzen. „Um 20 Uhr sollen im ganzen Kiez Feuerwerke gezündet werden.“ Auch Anwohner werden aufgefordert, sich daran zu beteiligen.

Innensenator: „Ich will nicht, dass die Demo zum Ischgl von Berlin wird“

Im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag zu den angekündigten Demonstrationen: „Ich will nicht, dass die sogenannte revolutionäre 1. Mai Demo zum Ischgl von Berlin wird“. Der Infektionsschutz der Bevölkerung stehe im Vordergrund. Die Polizei werde dies konsequent, mit Augenmaß durchsetzen.