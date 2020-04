Berlin. Nachdem die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Berlin verlängert wurden, ruft die linke Szene zu „dezentralen Aktionen“ am 30. April und 1. Mai auf. „Wir lassen uns nicht vom Staat vorschreiben, wie unser Protest aussehen wird“, heißt es in einem Aufruf, der nun im Internet veröffentlicht wurde. Am 27. April will das „Bündnis Revolutionärer-1.-Mai Berlin“ seinen entsprechenden Plan vorstellen.

Die Verfasser begründen ihren Aufruf unter anderem mit der Beteiligung deutscher Rüstungskonzerne am Krieg in Syrien und der Situation im griechischen Flüchtlingslager Moria. Aber auch damit, dass derzeit in Berlin „zahlreiche linke Projekte bedroht“ seien. Als Beispiel wird dabei das sogenannte „anarcha-queer-feministische“-Projekt „Liebig34“ genannt, über dessen Räumung das Berliner Landgericht ursprünglich am 30. April entscheiden sollte.

Entsprechend wird zu einer Demonstration an diesem Tag um 9.30 Uhr an der Moabiter Turmstraße aufgerufen. Der Entscheidungstermin stünde auch noch, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. „Es ist aber schon länger im Gespräch, ihn zu verschieben.“ Das sei bislang nur aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgt.

Der Aufruf des Bündnisses sei bekannt und werde in die aktuelle Einsatzplanung mit einbezogen, teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit. „Wir bereiten uns derzeit intensiv auf die Walpurgisnacht und den 1. Mai 2020 vor“, sagte eine Sprecherin. Man berücksichtige die verschiedenen denkbaren Szenarien. Mit wie vielen Kräften man am 30. April und am 1. Mai im Einsatz sein werde, sei aktuell Gegenstand der Planung und könne noch nicht gesagt werden. „Darüber hinaus sind diese von aktuellen Geschehnissen abhängig“, so die Sprecherin weiter.

Man werde in jedem Fall Verstöße gegen die Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus auch in der Walpurgisnacht und am 1. Mai verfolgen. „Die Maßnahmen der Polizei Berlin basieren auch hier wieder auf transparenter und vor allem konfliktmindernder Kommunikation“, so die Polizeisprecherin.

Coronavirus in Berlin: Senat will prüfen, ob kleinere Versammlungen möglich sind

Auf der Sondersitzung des Berliner Senats am Donnerstag, in der über weitere Maßnahmen zur Eindämmung beraten wurde, sei der 1. Mai kein Thema gewesen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der Sitzung. „Uns ist bewusst, dass wir bei den Demonstrationen und auch bei der Einschränkung der Versammlungsfreiheit in wesentliche Grundrechte eingreifen.“ Man sei aber nach wie vor in einer Ausnahmesituation. Man prüfe, ob kleinere Versammlungen möglich sind, so Müller weiter. „Aber Veranstaltungen mit Tausenden Teilnehmern, die durch die Stadt ziehen, sehe ich in den nächsten Monaten nicht.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin kritisiert die Haltung des Senats. Die Autoren des Aufrufs würden scheinheilig „global-politische Themen, mit denen sich jeder Demokrat identifizieren kann, für den Aufruf zur Gewalt und Destabilisierung unseres Rechtsstaates“ missbrauchen, sagte Sprecher Benjamin Jendro. Die Berliner Polizei werde dem entschlossen entgegentreten. Die Kollegen würden über hohe Einsatzerfahrung und das nötige Improvisationstalent verfügen, um kurzfristig auf dezentrale Aktionen reagieren zu können.

„Es wäre schön, wenn der Senat das nicht zusätzlich erschweren würde und nicht erst nächste Woche sagt, welche Corona-Einschränkungen es am 1. Mai gibt“, so Jendro. Es mache etwas aus, wenn sich das Land „plötzlich einbildet, dass das Corona-Virus hier nicht so gefährlich ist wie im Rest des Landes und man in der Hauptstadt Ansammlungen zulässt“.

Linksfraktion: Demonstrationen mit Abständen zulassen

Aus der Berliner Landespolitik kommen zurückhaltendere Worte. Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, plädiert dafür, Demonstration weiterhin zuzulassen, so lange die Teilnehmer entsprechende Abstände einhalten. „Was es erleichtern würde, wäre, wenn die Versammler es anmelden würden“, sagte Niklas Schrader. Denn dann könnte man vorher darüber sprechen. Die sogenannte Revolutionäre 1. Mai Demonstration wurde allerdings den Behörden in den vergangenen Jahren nie angemeldet.

Benedikt Lux, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, verweist in diesem Zusammenhang auf eine entsprechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts während der Corona-Krise: „Es muss eine Einzelfallentscheidung geben.“ Die Polizei stehe in diesem Jahr allerdings vor dem Problem, dass sich dezentrale, kleine und möglicherweise auch gewaltbereite Versammlungen aus der linksextremen Szene anbahnen. „Und darauf muss sie sich konzeptionell vorbereiten“, sagte Benedikt Lux.

CDU-Fraktion: „Größere Versammlungen vermeiden“

„Aus Gründen des Infektionsschutzes ist es geboten, größere Versammlungen zu vermeiden“, sagte der innenpolitische Sprecher und Vorsitzender der CDU-Fraktion, Burkard Dregger. Die Entscheidung der Bundes- und Landespolitik, die Versammlungsfreiheit zumindest temporär einzuschränken, sei richtig. „Natürlich streben wir alle an, diese Einschränkungen mit Augenmaß möglichst zügig wieder zu lockern“, so Burkard Dregger weiter.

Marcel Luthe, verfassungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion sagte: „Das Grundgesetz unterscheidet nicht zwischen den Anlässen einer Versammlung.“ Entweder seien alle zuzulassen oder keine. „Aus polizeilicher Sicht ist es ausgesprochen schwierig, das Deeskalationskonzept der vergangenen Jahre fortzusetzen. Denn auch das Myfest in Kreuzberg wurde abgesagt. Die dort friedlich Feiernden hätten immer zum ruhigeren Verlauf beigetragen.

