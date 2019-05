1. Mai in Berlin - Wenig Gewalt bei Mai-Demos in Berlin: Polizei zieht positive Bilanz

Der 1. Mai ist wie auch 2018 weitgehend friedlich verlaufen. Tausende demonstrierten, ohne dass es größere Zwischenfälle gab. Nach vorläufigen Zahlen sind mehr als 100 Menschen festgenommen und etwa 30 verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Die Bilanz falle nach bisheriger Einschätzung insgesamt positiv aus und sollte später am Donnerstag veröffentlicht werden. Auch der Bezirk Friedrichshai-Kreuzberg ist zufrieden, sagte die Pressesprecherin des Bezirksamts, Sara Lühmann, am Donnerstagmorgen. Das "MyFest" sei nie übermäßig voll gewesen, und beim "MaiGörli" im Görlitzer Park habe die Zugangskontrolle gut funktioniert. Zur Spitzenzeit am späten Nachmittag hätten sich dort etwa 10.000 Menschen getummelt - nicht wesentlich mehr als an einem normalen Wochenende.

Das Protokoll des 1. Mai zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bei der Demo am Vorabend des 1. Mai in Wedding kam es zu keinen Zwischenfällen.

Zu einer DGB-Kundgebung kamen laut Veranstalter rund 13.000 Menschen.

In Grunewald zogen linke Gruppen durch die Straßen. Dabei blieb es friedlich.

Die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" zog am Abend weitgehend friedlich durch Friedrichshain.

Am Endpunkt der Demo kam es zu Flaschenwürfen und Festnahmen.

+++ 22.33 +++ Polizeipräsidentin dankt den Einsatzkräften

Polizeipräsidentin Barbara Slowik dankte den Berliner Beamten und den Unterstützungskräften aus anderen Bundesländern. "Die Gesamtbilanz ist eine gute, die Strategie ist voll aufgegangen aus unserer Sicht. Wir haben weitgehend friedliche Demonstrationen gesehen, auch die 18-Uhr-Demonstration war weitgehend friedlich aus unserer Sicht." Am Endpunkt der Demonstration an der Warschauer Straße hätten Demonstranten offenbar weiter nach Kreuzberg in Richtung Myfest laufen wollen. "Das konnten wir aber so nicht zulassen", sagte Slowik. Zahlen zu Festnahmen würden am Donnerstag veröffentlicht.

+++ 22.22 +++ Warschauer Brücke ist wieder frei

Die Warschauer Brücke ist jetzt wieder frei, die Polizei rückt ab. Auch auf der Strecke, über die die Demonstranten den Endpunkt verlassen haben, ist alles ruhig. Die Autos fahren auf der Warschauer Straße weitgehend wieder normal. Auch die Nebenstraßen sind wieder freigegeben.

+++ 22.19 +++ Feuer wieder gelöscht

Feuerwehr löscht Reste des Feuers an der Liebigstraße.

Foto: Joachim Fahrun

+++ 22.13 +++ Feuerwehreinsatz in der Liebigstraße

Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in der Liebigstraße unterwegs. Dort sollen mehrere Mülltonnen auf der Fahrbahn brennen.

+++ 21.58 +++ Nach wie vor Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten

1. Mai - Zusammenstöße mit Demonstranten

+++ 21:47 +++ Demonstranten verlassen Endpunkt

Vereinzelt gibt es immer noch Zusammenstöße und Festnahmen. Die meisten verlassen den Endpunkt aber friedlich in Richtung Frankfurter Tor.

+++ 21:45 +++ Innensenator Geisel dankt der Polizei

+++ 21:35 +++ Polizei zu Festnahmen

Nachdem es kurzzeitig zu Flaschenwürfen im Bereich Warschauer Str. / Revaler Str. kam, nahmen unsere Kolleg. mehreren Verdächtige fest. Auch anderenorts wurden vereinzelt wiedererkannte Straftäter festgenommen. Die meisten hingegen demonstrierten friedlich.

Noch sind mehrere hundert Leute am Endpunkt. Immer wieder gibt es kleinere Rangeleien und Diskussionen mit den Polizeigruppen, die mitten zwischen den Demonstranten operieren.

Polizisten mit einem Festgenommenen.

Foto: Christian Mang / Reuters

+++ 21.29 +++ Leute sollen sich entfernen

Die Polizei fordert die Leute auf, sich nach Norden Richtung Frankfurter Tor zu entfernen.

+++ 21.25 +++ Festgenommene werden abtransportiert

Einzelne Festgenommene werden in die Revaler Straße gebracht. Dort stehen die Gefangenentransporter.

Polizisten führen einen Festgenommenen ab.

Foto: Christian Mang / Reuters

+++ 21.11 +++ GdP-Sprecher: Taktik hat funktioniert

Der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro : "Bisher können wir feststellen, dass sich die Einsatzerfahrung ausgezahlt hat und die Taktik funktioniert hat. Es gab einzelne Flaschenwürfe und Angriffe auf Kollegen. Deswegen können wir nicht von einer friedlichen Demonstration sprechen. Aber an allen brenzligen Situationen haben die Kollegen gut reagiert und deeskaliert. Es war ein bisher sehr professioneller Einsatz."

+++ 21.10 +++ BSR beginnt mit dem Aufräumen

Während die Demo an der Warschauer Brücke endet, beginnt die BSR am Wismarplatz bereits mit den Aufräumarbeiten.

Foto: Joachim Fahrun

+++ 21.08 +++ Weitere Festnahmen

Die Polizei nimmt weitere Personen fest. Ansonsten werden die Teilnehmer über die Marchlewskistraße abgeleitet.

+++ 20:55 +++ Polizei kontrolliert Ausweise

An den Nebenstraßen kontrolliert die Polizei die Ausweise. Nur wer dort wohnt, darf die Demo-Route verlassen.

+++ 20:44 +++ Das Ende des Zuges fasert aus

Am Ende des Zuges verlassen Leute die Demonstration und gehen Richtung Frankfurter Tor.

+++ 20:43 +++ Polizei nimmt mehrere Personen fest

Am Endplatz der "Revolutionären 1. Mai-Demo" am Endplatz nimmt die Polizei Personen fest.

Foto: Thomas Peise

Die Polizei greift Personen aus dem schwarzen Block, es kommt immer wieder zu Rangeleien, wenn Beamte Demonstranten festnehmen. Einzelne Flaschen fliegen in Richtung Polizei.

+++ 20.39 +++ Rangeleien und Festnahmen am Endpunkt

Am Endpunkt kommt es zu Rangeleien und Verhaftungen. Offenbar versucht die Polizei, den schwarzen Block vom Rest der Demo abzutrennen. Es fliegen Flaschen.

+++ 20:29 +++ Demonstrationszug erreicht das Ziel

Die Polizei hat die Warschauer Straße Höhe S-Bahn-Brücke abgeriegelt.

Foto: Philipp Siebert

Die ersten Teilnehmer der "1. Revolutionären Mai-Demo" haben den Endpunkt der geplanten Route an der Warschauer Brücke erreicht. Die Warschauer Straße ist kurz vor der S-Bahn-Brücke von der Polizei vollständig abgeriegelt.

+++ 20:14 +++ Spitze erreicht das Frankfurter Tor

Die Spitze des Demonstrationszuges ist jetzt am Frankfurter Tor. Dort kommt es zu kleinen Auseinandersetzungen, die aber schnell wieder beendet sind..

+++ 20:08 +++ Feuerwerkskörper am "Dorfplatz"

An der Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße, dem "Dorfplatz", werden Pyrotechnik von Dächern und Balkonen gezündet.

1. Mai: Pyrotechnik auf Balkonen in der Rigaer Straße

+++ 20:06 +++ Polizei: Teilnehmerzahl bei 5000

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, unter den Teilnehmen der 18-Uhr-Demonstration wurden einige gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Dies sei eine Straftat, die auch geahndet würde. Die Betroffenen würden aber nicht unbedingt sofort zur Rechenschaft gezogen, sondern zu einem günstigen Zeitpunkt herausgenommen. Laut Pressestelle der Polizei liegt die Zahl der Teilnehmer zurzeit bei 5000.

Friedrichshain: Die Spitze des Zugs an der Samariterstraße.

Foto: Sergej Glanze

+++ 20:03 +++ Demonstration jetzt an Rigaer 94

Der Zug zieht jetzt an dem Haus Rigaer Straße 94 vorbei.

+++ 19:58 +++ Spitze des Zugs in der Rigaer Straße

Die Spitze des Demonstrationszuges biegt jetzt in die Rigaer Straße ein. Die Polizei hat einen Teil der Rigaer Straße abgesperrt. und führt die Demonstranten um die Baustelle herum.

Friedrichshain: Polizisten sperren an der Kreuzung Rigaer Ecke Waldeyerstraße den Zugang.

Foto: Alexander Dinger

+++ 19:43 +++ Demonstration jetzt über Schreinerstraße

Die Polizei hat die Route der "Revolutionären 1. Mai"-Demonstration offenbar "aus gefahrenrechtlichen Gründen" geändert. Sie führt jetzt über die Schreinerstraße.

+++ 19:41 +++ Polizei macht Videoaufnahmen

Der Einsatzleiter hat angeordnet, dass Videoaufnahmen aus dem Hubschrauber und entlang der Wegstrecke gemacht werden. Grund seien die unübersichtliche Lage und aus der Demo heraus begangene Straftaten, so die Polizei auf Twitter.

+++ 19:36 +++ In der Scharnweberstraße werden Nebeltöpfe gezündet

Friedrichshain: Teilnehmer der Demonstration zünden Nebeltöpfe.

Foto: Alexander Dinger

+++ 19:31 +++ Zug biegt auf die Frankfurter Allee ein

Foto: Sergej Glanze

Der Demonstrationszug biegt in die Frankfurter Allee ein. Die Spitze wird seitlich von der Polizei begleitet. Wie der rbb berichtet, sei die Teilnehmerzahl laut Polizei Berlin auf 5000 gestiegen.

+++ 19:28 +++ Polizei: Zug wird um die Rigaer Straße herum geführt

Die nicht angemeldete Demonstration sei losgelaufen, ohne einen Verantwortlichen zu benennen, so die Polizei auf Twitter. Damit müsse man die Strecke nun nach eigener Einschätzung vorgeben und die Teilnehmenden zur Sicherheit aller um die Baustelle in der Rigaer Straße herumführen.

+++ 19:26 +++ Bengalo am Rande des Demonstrationszugs

In der Grünberger Straße qualmt ein Bengalo aus einem Wohnungsfenster.

Foto: Thomas Peise

+++ 19.18 +++ Der "Schwarze Block" bei der Demonstration

Der sogenannte Schwarze Block bei der 18-Uhr-Demo in Friedrichshain in der Grünberger Straße.

Foto: Ulrich Kraetzer

+++ 19:13 +++ "Revolutionäre 1. Mai-Demo" gestartet

Der Demonstrationszug hat sich am WIsmarplatz in Bewegung gesetzt

+++ 19:09 +++ Polizei und Demoveranstalter auf Twitter

Als Reaktion auf die Suche der Polizei nach einem Verantwortlichen hat der Twitter-Account "Revolutionärer 1. Mai Berlin" eine Routenkarte getwittert. Die Polizei reagiert jetzt: "Danke für den Hinweis. Wir müssen reden. Die Strecke durch die #Rigaer geht so wie abgebildet nicht ganz (#Baustelle). Lassen Sie uns darüber sprechen. Vor Ort und direkt am #Wismarplatz. Über Twitter klappt das nicht."

Danke für den Hinweis. Wir müssen reden.

Die Strecke durch die #Rigaer geht so wie abgebildet nicht ganz (#Baustelle). Lassen Sie uns darüber sprechen. Vor Ort und direkt am #Wismarplatz.

+++ 19:05 +++ Tausende Menschen auf dem Wismarplatz

Der Wismarplatz ist überfüllt.

Foto: Thomas Peise

+++ 18:57 +++ GdP-Sprecher: Bisher alles entspannt

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GDP) Berlin, ist optimistisch, dass die Einsatzkräfte die Demonstration durch Friedrichshain erfolgreich meistern werden. "Bisher ist alles enstspannt und der Einsatz verlief erfolgreich", sagte er. Die Einsatzleitung sei außerdem sehr erfahren. Klar sei, dass die Demonstration nicht durch die Baustelle an der Rigaer Straße ziehen werde, so Jendro weiter. "Zu gefährlich." So lange sich seitens der Demonstranten allerdings kein Verantwortlicher melde, werde die Polizei über den Routenverlauf entscheiden.

+++ 18:53 +++ Kaum noch Demonstranten in Grunewald

Die Abreise vom S-Bahnhof Grunewald sei nahezu abgeschlossenk, so die Bundespolizei auf Twitter. Alles sei sehr ruhig abgelaufen, es habe keine Störungen oder Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gegeben.

+++ 18:51 +++ Polizei sucht noch Verantwortlichen

Inzwischen seien vier Lautsprecherdurchsagen erfolgt, so die Polizei auf Twitter, bislang ohne Erfolg. Man sei weiterhin für Absprachen offen, insbesondere zur Wegstrecke und bitte um eine Kontaktaufnahme zu den Kollegen am Wismarplatz.

+++ 18:26 +++ Polizei verhandelt über Route durch Rigaer Straße

Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, such man nach wie vor nach einem Verantwortlichen. Man habe Teilnehmer angesprochen und um einen Kontakt gebeten, damit man einen reibungslosen Ablauf der Demo ermöglichen könne. "Unser Gesprächsangebot steht."

+++ 18:25 +++ Teilnehmerzahl steigt auf rund 3000

Die Zahl der Teilnehmer steigt. Jetzt sind es schätzungsweise 3000 bis 3500.

+++ 18:24 +++ Feuerwerkskörper am Wismarplatz

Am Wismarplatz in Friedrichshain werden einige Raketen und Feuerwerkskörper gezündet.

+++ 18.22 +++ Party im Görli

In Kreuzberg geht die Party auch außerhalb des offiziellen Bereichs weiter - der Görlitze Park ist jetzt voller Menschen, am Lausitzer Platz gibts neben Drinks bei Fliegenden Händlern auch CBD-Kekse und Pastillen (ein Hanfprodukt).

Foto: Uta Keseling

In Kreuzberg geht die Party auch außerhalb des offiziellen Bereichs weiter - der Görlitzer Park ist jetzt voller Menschen, am Lausitzer Platz gibt es neben Drinks bei fliegenden Händlern auch CBD-Kekse und -Pastillen (ein Hanfprodukt).

+++ 18:18 +++ Rund 1500 Menschen am Wismarplatz

Die Polizei versucht jetzt Kontakt zu der Leitung der unangemeldeten Demonstration aufzunehmen. Wann der Zug startet, ist laut Einsatzleitung der Polizei unklar. Angekündigt war ein Start um 18 Uhr.

Foto: Ulrich Kraetzer

Schätzungen zufolge haben sich bislang rund 1500 Menschen am Wismarplatz in Friedrichshain versammelt. Dort soll die Revolutionäre 1. Mai-Demo starten. Die Polizei sucht derweil mit einem Lautsprecherwagen nach einem Verantwortlichen für die Demo. EInige rufen "Ganz Berlin hasst die Polizei".

+++ 18:07 +++ Demo durch Friedrichshain wohl später

Auf dem Wismarplatz laufen die Reden bei der Kundgebung. Die Demonstration wird wohl erst deutlich später starten. Geplant war sie für 18 Uhr.

+++ 17:59 +++ Redner am Wismarplatz

Bei der Kundgebung am Wismarplatz fordert eine Rednerin, "Investorenträume platzen" zu lassen. Die Zuhörer applaudieren verhalten. Die Teilnehmerzahl ist mit den Menschenmassen, die in Kreuzberg unterwegs sind, nicht zu vergleichen. Keine hundert Meter weiter zeigen sich Kinder und ihre Eltern unbeeindruckt. Sie genießen die Sonne auf dem Spielplatz am Wismarplatz.

+++ 17:55 +++ Demo in Grunewald erreicht wieder den Bahnhof

Die Demonstration in Grunewald kommt jetzt wieder am S-Bahnhof an. Hier folgt nun ein Konzert von "The Incredible Herrengedeck" und eine Kundgebung. Zwischendurch flogen beim Demonstrationszug viele Pflastersteine - aber nur aus Schaumstoff.

Pflastersteine aus Schaumstoff fliegen in Grunewald

+++ 17:42 +++ Polizei kontrolliert Demonstranten am Wismarplatz

Die Polizei durchsucht am Wismarplatz die Demonstranten.

Foto: Thomas Peise

+++ 17:37 +++ Trommler heizen den Besuchern ein

1. Mai: Trommler heizen den Besuchern ein

+++ 17:31 +++ Ausschank beim Myfest

Kreuzberg: Auf dem MyFest gibt's den Schnaps direkt in den Mund.

Foto: Reto Klar

++++ 17:16 +++ Lecker, lecker, lecker...

Dieser Dönerverkäufer hat Spaß

+++ 17:15 +++ Innensenator besucht das Myfest

+++ 17:03 +++ Erste Demonstranten am Wismarplatz

Am Wismarplatz treffen jetzt die ersten Demosntranten der Zubringerdemo ein. Um 18 Uhr soll hier die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" starten.

+++ 16:58 +++ Gute Stimmung auf dem Myfest

Menschen tanzen vor einer Bühne auf dem Myfest im Berliner Bezirk Kreuzberg.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

+++ 16:57 +++ Alles ruhig am Wismarplatz

Am Wismarplatz war es am Nachmittag ruhig, allerdings war auch viel Polizei vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Am Wismarplatz ist es bislang ruhig, allerdings sind auch viele Polizeibeamte vor Ort.

+++ 17.13 +++ Innensenator Geisel besucht das Myfest

+++ 16:51 +++ Zubringerdemo Richtung Wismarplatz

Die Zubringerdemo läuft mit geschätzt 1500 Leuten über über die Revaler Straße Richtung Wismarplatz. Die Route führt durch die Simon-Dach-Straße und Grünberger Straße.

+++ 16.42 +++ Demonstrieren oder chillen?

Demonstrieren oder Chillen? Die Grunewalddemo hat am Johannaplatz Stopp gemacht und das lädt ein Großteil der Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern, dazu ein, sich auf der Wiese in der Sonne zu tummeln.

Foto: Erik Baumgärtel

Demonstrieren oder Chillen? Die Grunewalddemo hat am Johannaplatz Stopp gemacht und das lädt einen Großteil der Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern, dazu ein, sich auf der Wiese in der Sonne zu entspannen.

+++ 16.30 +++ Innensenator informiert sich vor Ort

Berlins Innensenator Andreas #Geisel informiert sich in Kreuzberg über die aktuelle Lage. Dank an alle Einsatzkräfte der ⁦@PolizeiBerlin_E⁩ und die Unterstützung aus anderen Bundesländern. #b0105 pic.twitter.com/UtJlojAKn6 — Martin Pallgen (@MartinPallgen) May 1, 2019

+++ 16.26 +++ Skalitzer Straße ist Partyzone

Die Skalitzer Straße zwischen Kottbusser und Schlesisches Tor ist eine komplette Partyzone. Spätis verdienen sich eine goldene Nase, mobile Sound-Systeme beschallen die Szenerie.

Foto: Joachim Fahrun

Die Skalitzer Straße zwischen Kottbusser und Schlesisches Tor ist eine komplette Partyzone. Spätis verdienen sich eine goldene Nase, mobile Sound-Systeme beschallen die Szenerie.

+++ 16:20 +++ Zehntausende beim Myfest in Kreuzberg

In Kreuzberg feiern Zehntausende Menschen das "Myfest". Massen zogen laut dpa am Nachmittag durch die Straßen zwischen Oranienplatz und Schlesischem Tor. Viele Straßen rings um das Kottbusser Tor und den Görlitzer Park waren überfüllt. Der Bezirk wollte das in den vergangenen Jahren ausgeuferte Straßenfest in Kreuzberg herunterfahren. Deshalb war die Zahl der Musikbühnen und Imbissstände reduziert worden. Angekündigt waren auch verstärkte Kontrollen gegen den Verkauf von Glasflaschen. Viele der Party-Besucher ließen sich dadurch aber offenbar nicht abschrecken.

Vorwiegend junge Menschen hatten Bierflaschen und andere Flaschen aus Glas dabei. An manchen Imbissen und sogenannten Spätis wurden auch Glasflaschen verkauft, obwohl der Bezirk das verboten hatte und die Spätis am Feiertag nicht öffnen durften.

Die Polizei Berlin stellte eine Live-Karte auf Google Maps zur Verfügung.

+++ 16.05 +++ Demonstration in Grunewald legt Pause ein

Die Demonstration im Grunewald legt eine Pause für eine Kundgebung und Punkkonzert am Johannaplatz ein. Bisher habe es keinerlei Sachbeschädigungen wie im vergangenen Jahr gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. „Bisher ist alles absolut friedlich und planvoll verlaufen.“ Vereinzelt wurden jedoch Aufkleber auf Autos geklebt. Die angemeldete Teilnehmerzahl von 2000 sei „mit mehreren Tausend Teilnehmern deutlich überschritten“ worden. Die Veranstalter selbst sprechen von 7500 Demonstranten.

+++ 16.05 +++ Zubringer-Demonstration gestartet

Die ersten Demonstranten machen sich am Schlesischen Tor bereit für die „Zubringer-Demonstration“ zum Wismarplatz.

Foto: Joachim Fahrun

+++ 15.55 +++ Grunewald-Demonstration bislang friedlich

Die Demonstration in Grunewald zieht bislang weitestgehend friedlich durch den Bezirk. Auch die Polizeipräsenz ist im Gegensatz zum letzten Jahr deutlich zu spüren. So werden aktuell mehr Kontaktbeamte, die als Präventionsteam fungieren, eingesetzt.

Foto: Erik Baumgärtel

Alle paar Meter laufen Gruppen von Hundertschaften der Berliner, Brandenburger, Bayrischen und der Bundespolizei. Aus den Lautsprechern der Themenwagen schallen Erzählungen von Räumungsfällen einzelner Berliner Mieter. Die meisten Anwohner äußern Verständnis für die Demonstranten. Aktuell wirkt die Demo wie ein großer bunter Partyzug. Teilnehmer tragen Kostüme und skandieren Kapitalismuskritik.

+++ 15.52 +++ Familienfest in Karow

Kampftag 1. Mai ganz friedlich und gemeinschaftlich: Familienfest der SPD Karow-Buch im Künstlerhof Berlin-Buch. Rund 200 Berliner sind dabei, genießen die Sonne und frisch gebackenen Kuchen.

Tolles Wetter beim Familienfest.

Foto: Thomas Fülling

+++ 15.47 +++ Noch Platz auf dem MyFest

Besucher können noch kommen. Die Polizei hat um 15.39 Uhr getwittert, dass es noch "reichlich Platz gibt". Außerdem seien Zugänge geöffnet.

Die Stimmung auf dem MyFest ist ausgelassen.

Foto: Sergej Glanze

Foto: Sergej Glanze

+++ 15.39 +++ Baustelle auf der Rigaer Straße wird gesichert

Ein Polizei-Lastwagen bringt Absperrgitter, um die Baustelle auf der Rigaer Straße zu sichern. Sie gilt als der neuralgische Punkt auf der erwarteten Demonstrationsroute.

Absperrgitter werden gebracht

Foto: Joachim Fahrun

+++ 15.36 +++ Tausende demonstrieren in Grunewald

Zu Tausenden ziehen die Demonstranten vorbei an den Villen in Grunewald. Die Reaktion der Anwohner fällt unterschiedlich aus. „Wegen diesem links-grünen Terror bin ich aus Kreuzberg weggezogen“, sagt ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden will. Er habe seinen Wagen in der Garage geparkt und den permanenten Wachschutz für sein Haus heute erhöht.

Foto: Christian Latz

Anders sieht es Thorsten Weismann. Im vergangenen Jahr sei der Wagen seiner Frau zerkratzt worden, dennoch stört ihn die Demonstration nicht. „Ich finde das in Ordnung. Wir wohnen in einem freien Land, da hat jeder das Recht zu demonstrieren.“ Er persönlich fühle sich bei dem Protestumzug nicht unwohl, sagte der Anwalt.

Tausende ziehen durch Grunewald

+++ 15.30 +++ Anwohner parken Autos um

An der Rigaer Straße herrscht noch Ruhe. Viele Anwohner haben vorsichtshalber ihre Autos umgepackt.

Foto: Joachim Fahrun

+++ 15.15 +++ Demonstration des Jugendwiderstand am Ziel

Die Demonstration des Jugendwiderstandes ist jetzt am Endpunkt Hermannplatz angekommen. Während der Demo kam es zu „Palästina“ und „USA, internationale Völkermordzentrale“-Rufen.

Foto: Alexander Dinger

+++ 15.06 +++ Grunewald-Demonstration zieht durch Villenviertel

Die Demo in Grunewald hat sich mit über 1,5 Stunden Verspätung in Bewegung gesetzt und zieht durch das Villenviertel.

1. Mai: Demonstration in Grunewald

Mit dabei Peter von Foodsharing Berlin, der mit seiner Aktion „Arbeits-Mampf“ die Demoteilnehmer kostenlos mit Cookies und Croissants versorgt.

Foto: Erik Baumgärtel

Foto: Erik Baumgärtel

+++14.45 +++ Demonstration in Grunewald ist gestartet

In Grunewald setzt sich der Demonstrationszug mit mehreren Tausend Teilnehmern mit wummernden Technobässen nun in Bewegung. Zuvor hatte es eine Kundgebung gegeben. Unter anderem sprach ein Vertreter der Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“, Johannes Schorling. Berlin sei zu einem Paradies für Wohnungsunternehmen geworden, sagte er. Nun sei es Zeit, die Stadt zu einem Investitionsrisiko zu machen.

Demonstration in Grunewald ist gestartet

+++ 14.44 +++ Personenkontrollen in Grunewald

Um Sachbeschädigungen wie im vergangenen Jahr zu verhindern, führt die Polizei auch Personenkontrollen in Grunewald durch. Teilweise wurden Rucksäcke durchsucht. An Teilnehmern, die Aufkleber oder Filzstifte bei sich führten, seien Platzverweise ausgesprochen worden, teilten die Veranstalter mit.

Betroffen davon war auch der Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Johannes Schorling. In seinem Rucksack fand die Polizei mehrere Filzstifte und eine Schere, sagte er. Daraufhin sei er von der Polizei rund 40 Minuten aufgehalten worden. Zu einem zunächst angedrohten Platzverweis sei es jedoch nicht gekommen.

+++ 14.20 Uhr +++ In Neukölln hat sich der sogenannte "Jugendwiderstand" in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten laufen in Richtung Hermannplatz. Ein starkes Polizeiaufgebot begleitet sie.

Demonstranten des sogenannten "Jugendwiderstand" in Neukölln.

Foto: Alexander Dinger

+++ 14.17 +++ Demoteilnehmer von der Polizei kontrolliert

Noch immer treffen Demoteilnehmer im Grunewald ein und werden teilweise von der Polizei kontrolliert. Der Demonstrationszug hat sich noch nicht in Bewegung gesetzt, ein Sprecher der Bundespolizei sprach von einem „bislang verhaltenen Ansturm“.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 14.15 Uhr +++ Das Interesse am AfD-Bürgerfest hält sich bisher in Grenzen. Möglicherweise schreckt auch die Gegendemonstration potentielle Besucher ab. Die Gegendemonstranten skandieren "AfD, was für ein Dreck! Nehmt ihnen die Ponys weg!" Außerdem beliebt: "AfD'ler raus aus der Hüpfburg!"

Blick auf das AfD-Fest in Pankow

Foto: Thomas Schubert

+++ 14.03 Uhr +++ Die Demonstranten gegen das Pankower AfD-Bürgerfest sind am Dorfanger von Blankenburg angelangt. Etwa 50 Meter entfernt vom AfD-Fest hält die Polizei beide Lager mit Absperrungen auseinander. Eine Demonstrantensprecherin kündigt mit Lautsprecherdurchsagen erneut an, "die völkische Party zu crashen." Besucher des AfD-Festes filmen den Aufmarsch mit ihren Smartphones. Auf dem Gelände der AfD-Veranstaltung beobachten etwa 25 Festteilnehmer das Geschehen.

Nach Schätzungen der Veranstalter sind rund 500 Menschen mitgelaufen. Neben Antifa, Linken und Grünen sind auch Gruppen wie Puls of Europe oder die Pankower Frauen gegen Rechts mitgezogen. Die Demonstration richtet sich gegen Ausgrenzung und rechte Hetze. Dabei wurde unter anderem "AfD, was für ein Scheiß! Barbecue im Bullenkreis!", oder "Braunes Haus in Blankenburg, davon haben wir genug!", skandiert.

Der Demonstrationszug endete nur wenige Meter vom AfD-Fest entfernt. Das wird allerdings von der Polizei geschützt und ist nur über lange Umwege zugänglich. "Unser Ziel ist es, Präsenz zu zeigen und zu skandalisieren, dass sich die AfD am 1. Mai versucht, als Partei der kleinen Leute zu inszenieren", sagt Elena Tauber von der "Northeast Antifa" (NEA). Bis etwa 17 Uhr solle es nun Konzerte und mehrere Redebeiträge geben. Anschließen würden einige zur 18 Uhr-Demonstration in Friedrichshain ziehen wollen. Die Demo in Blankenburg verlief bisher ohne Zwischenfälle.

+++ 13.41 Uhr +++ Bei vielen Teilnehmern der Demonstration in Grunewald ist der Ironie-Regler auf Anschlag gedreht. Etwa bei der „Reichen-Streetworkerin“ Gil Schmelz. „Damit sie heute keine Angst haben müssen, bin ich hier.“ Ihre Handtasche ist voller Rotgeld, „um den Pöbel ruhig zu stellen“, wie sie sagt. Doch es gibt auch ernsthaften Protest bei der Demonstration. Christoph Walter etwa ist hier, um dafür zu demonstrieren, „dass jeder in Berlin wohnen kann und nicht in ein paar Jahren nur noch die, denen es besser geht.“ Er glaubt, dass sich das ernste Anliegen und der Spaß bei der Demonstration nicht ausschließen.

Gil Schmelz will mit Geld "den Pöbel ruhigstellen".

Foto: BM/Christian Latz

+++ 13.30 Uhr +++ In Neukölln versammelt sich zur Stunde der linksradikale sogenannte "Jugendwiderstand". Die Demonstration startet am Karl-Marx-Platz und soll zum Hermannplatz führen. Der Beginn hat sich bereits massiv verzögert. Ursprünglich sollte die Demonstration schon um 13 Uhr losgehen. Bislang haben sich etwa 100 Teilnehmer versammelt.

+++ 13.20 Uhr +++ Der Demonstrationszug gegen das AfD-Bürgerfest in Pankow hat sich vom S-Bahnhof Blankenburg mittlerweile in Bewegung gesetzt. Viel ist die Dorfkirche in Alt-Blankenburg. Dort findet das Bürgerfest der Pankower AfD statt. "Wir sind da, um die Party zu crashen", sagte eine Antifa-Rednerin während der Startkundgebung.

Diese AfD propagiere rechtspopulistische Hetze, sagt Jens Gämel, Bezirksvorstand der Pankower Linken. "Deshalb ist es für uns Ehrensache, hier gegen sie anzukämpfen." Die Polizei ist mit starker Präsenz und eine Hubschrauber im Einsatz. Die Bahnhofstraße wurde ab dem Bahnhof in Richting Alt-Blankenburg gesperrt.

+++ 13.18 Uhr +++ Bereits einige Minuten vor Beginn der Demonstration versammelten sich in Grunewald Teilnehmer und lauschten den anwesenden alternativen Musikkapellen wie der„Anarchistischen Musikwirtschaft Berlin". Auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) ist anwesend und als „Kontaktperson“ für den Veranstalter und die Polizei zuständig. Bezüglich der Sachbeschädigungen bei der Demonstration im vergangenen Jahr sagt er: „Richtig ist, dass es vom Rathaus keinen guten Informationsfluss zu den Anwohnern gab. Wir müssen aber auch gestehen, dass wir von der Anzahl der Teilnehmer überrumpelt waren, weil wir lediglich mit ein paar hundert gerechnet hatten, gekommen sind ein paar tausend.“

Reden werden in Grunewald gehalten

Dieses Jahr sei die Polizei besser aufgestellt, sagte Naumann der Berliner Morgenpost. Mehr Kontaktbeamte und Deeskalationsteams sollen Straftaten verhindern, bevor sie entstehen, und frühzeitig eingreifen. „Neunzig Prozent hier üben ihr Recht aus, friedlich zu demonstrieren. Aber Krawallmacher sind nicht willkommen“, so Naumann weiter.

+++ 13.01 Uhr +++ Auf die vielen Teilnehmer und Sachbeschädigungen bei der Demonstration in Grunewald im vergangenen Jahr hat die Polizei dieses Mal reagiert. „Wir hatten mit der Teilnehmerzahl so im vergangenen Jahr nicht gerechnet“, sagte der Einsatzleiter der Polizei in Grunewald, Matthias Wenske. Da sei man in diesem Jahr besser aufgestellt. „Wir sind offensiver mit Kräften zugegen“, sagte Wenske. Die sichtbarere Präsenz solle Straftaten verhindern, genauso wie die vielen offensiv gezeigten Kameras. „Man soll sehen, dass wir filmen, wenn etwas passiert.“ Insgesamt seien in Grunewald 900 Kräfte im Einsatz. Die Polizei rechnet mit 2000 Teilnehmern.

+++ 12.58 Uhr +++ Der DGB korrigiert seine Schätzung der Teilnehmerzahl an der Kundgebung nach oben. "13.000 sind beim 1. Mai der Gewerkschaften in Berlin auf der Straße", heißt es bei Twitter.

+++ 12.51 Uhr +++ Am S-Bahnhof Blankenburg sammeln sich die Teilnehmer der Demonstration gegen das Bürgerfest der AfD in Pankow, das um 13 Uhr starten soll. Die Polizei zeigt massiv Präsenz mit Dutzenden Einsatzwagen und setzt auch einen Hubschrauber ein. Gegen 13 Uhr wollen die Demonstranten zum etwa 600 Meter entfernten AfD-Fest ziehen.Neben linken Gruppen wie der Antifa Nordost hatten unter anderem auch SPD und Linke zur Demonstration aufgerufen.

Am S-Bahnhof Blankenburg sammeln sich Gegendemonstranten zum AfD-Fest in Pankow.

Foto: Thomas Schubert

+++ 12.46 Uhr +++ Am S-Bahnhof Grunewald ist die Lage noch sehr unaufgeregt. Erst vereinzelt haben sich Demonstrationsteilnehmer eingefunden. Dafür ist die Polizei rund um den Bahnhof bereits mit Dutzenden Kräften im Einsatz.

Noch alles ruhig am S-Bahnhof Grunewald.

Foto: Christian Latz

+++ 12.40 Uhr +++ Mittagessen ist fertig - in Kreuzberg ist alles wie immer am 1. Mai. Grillschwaden, Picknick mit Nachbarn, Musik auf den üblichen Bühnen, drumherum Polizei. Zwar haben die Veranstalter des Myfest diesmal nicht offiziell eingeladen, aber wie es aussieht, kommen trotzdem alle - Nachbarn, Berliner und Partytouristen.

Picknick mit Nachbarn in Kreuzberg

Foto: Uta Keseling

Im Görlitzer Park dagegen ist außer vielen Ordnern kaum jemand unterwegs. Rucksäcke werden kontrolliert, Fahrräder sind verboten, selbst Kinder mit Rädern werden nicht reingelassen.

+++ 12.08 Uhr +++ Auf der Kottbusser Brücke sperren mit Wasser befüllte Container die Fahrbahn. Die sind allerdings undicht, Wasser läuft heraus.

+++ 12.04 Uhr +++ Der Demonstrationszug hat das Brandenburger Tor erreicht.

DGB-Demonstrationszug ist am Brandenburger Tor angekommen

+++ 11.48 Uhr +++ Eine DGB-Sprecherin gibt eine erste Teilnehmerzahl heraus. 8000 Menschen haben sich ihr zufolge nach ersten Schätzungen dem Demonstrationszug mit Kundgebung vorm Brandenburger Tor angeschlossen. Im Vorjahr waren es mit rund 14.000 deutlich mehr. Am Rande des Umzugs steht Innensenator Andreas Geisel (SPD): "Ich freue mich, dass wir eine ruhige Nacht hatten", sagt er über die bisherige Sicherheitslage rund um den Arbeiterfeiertag.

Der DGB-Demonstrationszug

+++ 11.44 Uhr +++ "Lecker vom Bäcker", ruft Händler Mohammed an der Leipziger Straße. Demonstrieren macht offenbar hungrig. Der Turm von Bretzeln auf dem Rad des 48-Jährigen wird rapide kleiner.

Händler Mohammed verkauft Bretzeln.

Foto: BM/Patrick Goldstein

+++ 11.40 Uhr +++ Am Wismarplatz in Friedrichshain, wo ab 18 Uhr die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" beginnen soll, herrscht Ruhe. Keine Polizei in Sicht. Kinder buddeln in der Sandkiste. Touristen suchen Restaurants zum Brunch. Nur die Sparkasse an der Boxhagener Straße hat ihre Schaufenster gesichert.

+++ 11.36 Uhr +++ Die Polizei weist darauf hin: Wer heute den Görlitzer Park betreten will, muss an den Parkwächtern vorbei, die als "Türsteher" an den Eingängen kontrollieren.

+++ 11.19 Uhr +++ Die Polizei hat eine "Livekarte" zum Myfest bereitgestellt, das am Nachmittag in Kreuzberg stattfinden soll. Darauf zu sehen sind bevorzugte Zugänge und die Standorte mobiler Wachen.

+++ 11.01 Uhr +++ Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ist bei der DGB-Kundgebung mit dabei - "für ein solidarisches und gerechtes Europa", wie er schreibt.

+++ 11 Uhr +++ Der Edeka an der Rigaer Straße wurde mit Spanplatten geschützt. Er bleibt heute geschlossen. Zu groß die Sorge, dass es zu Ausschreitungen von Teilnehmern der sogenannten "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" kommen könnte, die am Abend durch Friedrichshain ziehen will.

Die Baustelle auf der Rigaer Straße, die die Durchfahrt blockiert, ist am Vormittag weiterhin verschlossen.

+++ 10.52 Uhr +++ Die Polizei sieht auch ein AfD-Bürgerfest in Alt-Blankenburg als Ort an, den es besonders im Auge zu behalten gilt. Die Vorbereitungen laufen, die Veranstaltung soll um 13 Uhr starten. Der Aufbau erfolgt hinter Absperrgattern unter Polizeischutz. An einer Pferdekutsche wehen blaue Ballons mit Parteilogo. Ab 12.30 Uhr wollen linke Gruppierungen und die Pankower SPD vom Bahnhof Pankow mit der S-Bahn anreisen und gegen die Veranstaltung demonstrieren.

Der Aufbau des AfD-Bürgerfestes in Alt-Blankenburg findet unter Polizeischutz statt.

Foto: BM/Thomas Peise

+++ 10.32 Uhr +++ Zehar (39) und Katharina (29) laufen gen Alexanderplatz. Ihre Ballons mit DGB-Aufdruck sind gerade bei Familien begehrt. Die Beiden gehören zum Sekretariat der DGB-Frauen. "Wir sind hier, um gegen Rassismus und Diskriminierung und für Gleichstellung und vor allem: Europa zu demonstrieren", sagt Katharina.

Zehar (39) und Katharina (29) vom DGB.

Foto: BM/Patrick Goldstein

+++ 9.51 Uhr +++ Am SPD-Kaffeeausschank an der Spandauer Straße trifft man sich. Gefragt, warum sie heute auf die Straße geht, sagt Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales: "Als jemand, der aus einem Elternhaus stammt, das auch auf Essen von der Berliner Tafel angewiesen war, weiß ich, wie privilegiert ich heute bin." Sie setze sich für Anerkennung von Arbeit und würdevolle Arbeit ein. An ihrer Seite steht der ehemalige Kulturstaatssekretär Tim Renner. Unter der Windjacke trägt er einen blauen Pullover mit Europafahne. "Dafür gehe ich auf die Straße", sagt er. "Gerechtigkeit ist ein europäisches Thema. Und die setzen wir nur gemeinsam durch."

+++ DGB-Demonstration will vom Hackenschen Markt zum Brandenburger Tor ziehen +++

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Tag der Arbeit für gesellschaftlichen Zusammenhalt und europäische Solidarität eintreten. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" ruft der DGB in Berlin zur traditionellen 1.-Mai-Demonstration vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor auf (10 Uhr). Am 26. Mai sind Europawahlen.

Zu Fuß, per Fahrrad oder per Motorrad sollen die Teilnehmer für europaweite Standards bei Arbeitsbedingungen und -rechten und die Gleichstellung von Männern und Frauen demonstrieren. Am Brandenburger Tor ist anschließend (12 Uhr) eine Kundgebung geplant. Danach soll es ein Bühnenprogramm geben. Nach Angaben der DGB hatten im vergangenen Jahr rund 14.000 Menschen an den DGB-Veranstaltungen in Berlin teilgenommen.

+++ 9.42 Uhr +++ Der Tramverkehr ist eingeschränkt. Die stadteinwärts fahrende M4 fährt wegen der Demonstrationen ab sofort nicht mehr bis zum Hackeschen Markt, sondern nur noch bis Alexanderplatz/Dircksenstraße.

Trams am Alexanderplatz.

Foto: BM/Felix Müller

+++ 8.54 Uhr +++ Vor dem Brandenburger Tor erwartet Händlerin Kathleen an ihrem Grillstand ein gutes Geschäft. Sie hat schon alles für den Andrang der Demonstranten und Kundgebungsteilnehmer vorbereitet. Die 43-Jährige ist bereits zum fünften Mal bei der DGB-Veranstaltung an der Straße des 17. Juni dabei, erzählt sie - und eigens aus Leipzig gekommen.

Händlerin Kathleen erwartet am Grillstand die Teilnehmer der DGB-Kundgebung.

Foto: Patrick Goldstein

+++ Berlin startet ruhig in den Feiertag +++

Der 1. Mai ist angebrochen. Berlin liegt am Morgen in feiertäglicher Ruhe. Im weiteren Tagesverlauf stehen diverse Demonstrationen und Veranstaltungen an. Die Polizei wird diese mit rund 5500 Einsatzkräften begleiten. Das sind etwa 200 Beamte mehr als im Vorjahr. Die Polizei steht vor einer Bewährungsprobe.

+++ Auch in der Nacht bleibt es ruhig +++

Bis zum frühen Morgen des 1. Mai blieb es in der Stadt ruhig. An der Thomasstraße in Neukölln brannten allerdings zwei Autos. Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle.

Brennende Autos in der Thomasstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Viele Besucher in der Kulturbrauerei, Feiern im Viktoriapark +++

Im Mauerpark zwischen den Stadtteilen Wedding und Prenzlauer Berg kamen einige Hundert Besucher zusammen, weit weniger als in den Vorjahren. Eine offizielle Feier war nach Lärmbeschwerden von Anwohnern abgesagt worden. In der Kulturbrauerei war es voller, dort drängten sich die Menschen im Innenhof um ein Feuer. Auch im Viktoriapark in Kreuzberg gab es kleinere Walpurgisfeiern, womit nach altem Brauch der Winter vertrieben wird.

+++ "Null Festnahmen" bei Demo in Wedding +++

Die Polizei hat eine positive Bilanz der Demonstration in Wedding gezogen. "Das war absolut friedlich - null Festnahmen.", sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Der Demonstrationszug zieht durch Wedding

+++ Einsatzschwerpunkt am 1. Mai ist Friedrichshain +++

Der Einsatz-Schwerpunkt wird am 1. Mai nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain liegen. Für die Polizei ist das eine Herausforderung. Während sie in Kreuzberg jede Straße und jeden Hauseingang kennen, bewegen sie sich in Friedrichshain auf neuem Gebiet. Mit der Neuausrichtung des Aufzuges, weg vom „Myfest“ und hin zum Nordkiez in Friedrichshain mit seinen alternativen Wohnprojekten „Liebig 34“ und „Rigaer 94“ und dem Motto „Gegen die Stadt der Reichen“, konzentriert sich die linke Szene zudem auf die zentralen Themen „Gentrifizierung“ und den „Erhalt von Freiräumen“.

Neben der Demonstration in Friedrichshain gibt es in Grunewald, Pankow, Wedding und Kreuzberg wieder mehrere Parallelveranstaltungen. In einer internen Lageeinschätzung, die der Berliner Morgenpost vorliegt, geht die Behörde zudem von dezentralen Aktionen aus – etwa von gezielten Attacken auf Reizobjekte und kurzfristigen Besetzungen von Häusern. Mit Straftaten sei dezentral und insbesondere zur Nachtzeit im näheren Umfeld, aber auch stadtweit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, heißt es.

+++ Auch am "Dorfplatz" alles friedlich +++

Auch auf dem "Dorfplatz", der Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße, blieb es am Abend zunächst friedlich.

Foto: Thomas Peise

Auch an der Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße, dem sogenannten Dorfplatz, ist bislang alles friedlich. Dort hatte um 20 Uhr ein Treffen Linksautonomer stattfinden sollen. Offenbar halten sich rund 30 Menschen an der Kreuzung auf, Zwischenfälle gab es bislang nach Beobachtung unseres Reporters nicht. Es wurde Musik abgespielt und Bier getrunken.

+++ Mobile Wache am Mauerpark +++

+++ Demo friedlich beendet +++

+++ Demo erreicht Zielpunkt +++

Der Demonstrationszug ist am U-Bahnhof Rehberge angekommen. Alles sieht nach einem friedlichen Abschluss aus.

+++ Weitere Kundgebung +++

Am der Glasgower Ecke Dubliner Straße wird eine weitere Kundgebung abgehalten. Bislang ist weiterhin alles friedlich.

+++ DGB-Demo zu Europa-Themen +++

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Tag der Arbeit für gesellschaftlichen Zusammenhalt und europäische Solidarität eintreten. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" ruft der DGB in Berlin zur traditionellen 1.-Mai-Demonstration vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor auf (10 Uhr). Am 26. Mai sind Europawahlen.

+++ Demo stoppt in der Lüderitzstraße +++

Die Demonstration hält vor dem leerstehenden Haus Lüderitzstraße Ecke Kameruner Straße. Das Haus wurde auch als Horrorhaus bekannt und war vor rund einem Jahr geräumt worden.

+++ Demonstrationszug sorgt für lange Staus +++

In den Straßen rund um den Demonstrationszug durch Wedding staut sich der Verkehr.

Foto: Thomas Peise

Die Demo erreicht die Kreuzung Müllerstraße / Seestraße. Auf den umliegenden Straßen staut sich der Verkehr, wie auch die Karte der Verkehrsinformationszentrale zeigt.

Die Demonstration sorgt für Staus auf den umliegenden Straßen

Foto: VIZ Berlin

+++ Bis zu 850 Polizisten in der Walpurgisnacht im Einsatz +++

In der Spitze seien heute rund 850 Polizisten im Einsatz, twittert die Polizei - und bedankt sich für die Unterstützung der Polizei aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern und die Bundespolizei.

+++ Hinweise zum Myfest in Kreuzberg +++

+++ 1000 Menschen bei Demonstrationszug +++

Rund 1000 Menschen sind inzwischen bei der Demonstration. Der Zug hat inzwischen über die Müllerstraße wieder den Leopoldplatz erreicht. Jetzt soll es weitergehen bis zur Luxemburger Straße. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten, ging aber von einem eher friedlichen Verlauf aus. Die Beamten hielten sich zurück, Kommunikationsteams mit gelben Westen waren unterwegs. Es solle Gesprächsbereitschaft gezeigt werden, sagte ein Sprecher der Polizei: "Wir gehen hier gelassen und ruhig heran." Falls es zu Störungen kommen sollte, werde aber eingegriffen.

Der Demonstrationszug zieht durch Wedding. Bislang verlief alles friedlich.

Foto: Reto Klar

Etliche Demonstranten hielten Transparente hoch. Auf einem war zu lesen: "Wohnen ist Menschenrecht". Auf einem anderen stand: "Gegen die Stadt der Reichen". Auch Fahnen wurden geschwenkt.

Zur #Walpurgisnacht in #Berlin heißt es auch in diesem Jahr wieder:

+++ Demonstration bislang friedlich +++

Der Demonstrationszug zieht weiter durch Wedding. Bislang ist alles friedlich.

+++ Betreuung der Einsatzkräfte +++

+++ Weitere Kundgebung +++

Zwischenkundgebung an der Amsterdamer Straße Ecke Malplaquetstraße.

Foto: Thomas Peise

An der Amsterdamer Straße Ecke Malplaquet Straße findet eine weitere angemeldete Kundgebung statt: "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn".

+++ Demo biegt von Müllerstraße in Utrechter Straße ab +++

Laut, bunt, friedlich - der Demozug biegt jetzt von der Müllerstraße in die Utrechter Straße ab.

+++ Demonstrationszug setzt sich in Bewegung +++

Der Demonstrationszug setzt sich nun am Leopoldplatz in Bewegung. Beobachter schätzen die Zahl der Teilnehmer auf rund 200. Transparente wurden hochgehalten. Auf einem war zu lesen: "Wohnen ist Menschenrecht". Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten, ging aber von einem eher friedlichen Verlauf aus.

Erwartet wurde am Dienstagabend auch ein Treffen Linksautonomer an der Ecke Rigaer Straße und Liebigstraße, dem sogenannten Dorfplatz der Szene vor den ehemals besetzten Häusern in Friedrichshain.

Bei fast sommerlichem Wetter wollten zudem Tausende Menschen im Mauerpark in Prenzlauer Berg sowie in anderen Parks in Kreuzberg und Friedrichshain die Walpurgisnacht feiern.

Am Mai-Feiertag werden dann in Berlin knapp 5500 Polizisten im Einsatz sein. Für Mittwochabend haben Linksautonome wieder die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration angekündigt, die dieses Mal nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain starten soll.

+++ Demonstration durch Wedding startet demnächst +++

Am Leopoldplatz haben sich zahlreiche Demonstranten versammelt. Auch die Polizei zeigt Präsenz. Der Demonstrationszug gegen hohe Mieten soll demnächst starten.

Der Demonstrationszug am Leopoldplatz.

Foto: Thomas Peise

Die Polizei zeigt am Leopoldplatz Präsenz.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizeipräsidentin wünscht sich friedvollen 1. Mai +++

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am Mittag auf einer Pressekonferenz, es sei ihr Wunsch, auch dieses Jahr den Trend zu einem friedlichen 1. Mai fortzusetzen. Die Teilnehmenden der 18-Uhr-Demo würden allerdings selbst entscheiden, ob sie gesellschaftlichen Themen eine Stimme geben oder lediglich ihrer Gewaltbereitschaft Ausdruck verleihen würden.

... Die Teilnehmenden der 18.00 Uhr Demo entscheiden letztlich, ob sie gesellschaftlichen Themen eine Stimme geben oder lediglich ihrer Gewaltbereitschaft Ausdruck verleihen möchten.“

2/2



+++ Polizei bezieht Stellung in Wedding +++

Vor der Demonstration in Wedding, die um 17 Uhr starten soll, sind bereits zahlreiche Polizisten am Leopoldplatz im Einsatz. Von dort aus wollen mehrere linke Gruppen durch Wedding ziehen. Ihr Protest richtet sich unter dem Motto "Unsere Häuser, unser Kiez - gegen die Stadt der Reichen" gegen hohe Mieten. Die Route führt vom Leopoldplatz zum U-Bahnhof Rehberge. Später wollen Autonome sich am "Dorfplatz" treffen. Das ist die Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße.

Die Berliner Polizei ist mit einem großen Aufgebot in Wedding vertreten.

Foto: Thomas Peise

Die geplanten Demonstrationsrouten:

Übersicht über die Demonstrationen und Kundgebungen

Foto: BM/Infografik

+++ Feiern im Mauerpark abgesagt +++

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Menschen im Mauerpark die Walpurgisnacht gefeiert. Allerdings kam es dabei auch immer wieder zu Ausschreitungen. 2019 hat das Bezirksamt die Feier untersagt. Gründe sind Anwohnerbeschwerden und bürokratische Hürden.