1. Mai in Berlin: Polizei setzt 5500 Beamte ein

Berlin. Die Berliner Polizei wird die diversen Demonstrationen und Veranstaltungen am 1. Mai mit rund 5500 Beamten begleiten und an der sogenannten „Doppelstrategie“ der vergangenen Jahre festhalten.

Dazu zähle „Kommunikation mit allen, die dazu bereit sind“, aber auch ein „schnelles und konsequentes Vorgehen gegen alle Gewalttäter“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Die Linie der ausgestreckten Hand oder auch der Doppelstrategie wird fortgesetzt“, sagte auch Berlins Polizeipräsidenten Barbara Slowik.

„Revolutionäre“ ziehen dieses Jahr durch Friedrichshain

Von besonderem Interesse ist auch in diesem Jahr die sogenannten „Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration“, die – anders als in den Vorjahren – nicht durch den Kiez an der Oranienstraße in Kreuzberg, sondern vom Wismarplatz in Friedrichshain zum Schlesischen Tor führen soll.

Geisel und Slowik wollen die Demonstranten wie in den beiden Vorjahren erneut ziehen lassen, obwohl der Umzug nicht – wie im Versammlungsgesetz vorgeschrieben – angemeldet wurde. Geisel berief sich dabei erneut auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Demnach dürfte eine Nicht-Anmeldung nicht dazu führen, eine Demonstration zu verbieten.

Die Polizei sei angesichts der Aufrufe im Internet zudem über die Demonstration und die geplante Route informiert, so dass diese auch geschützt werden könne. „Wir werden dafür sorgen, dass die politischen Anliegen entsprechend vorgetragen werden können“, sagte Geisel.

An der Rigaer Straße könnte es eng werden

Slowik sagte, die Polizei werde in Friedrichshain rund 2000 Beamte einsetzen. Offen ist, ob die Demonstranten auf der von den Initiatoren im Internet veröffentlichten Route auf der Rigaer Straße entlang laufen können. Aufgrund einer Baustelle könne die Polizei dort möglicherweise nicht die ausreichende Sicherheit gewährleisten.

„Es kann dazu kommen, dass man da durchläuft, es kann dazu kommen, dass man nicht durchlaufen kann“, sagte Slowik. Dies hänge unter anderem von der Teilnehmerzahl ab. „Es ist eine Entscheidung des Polizeiführers“, sagte Slowik.