Pyros und Pflastersteine: Polizei sucht diese 1. Mai-Chaoten

Die gesuchten Männer sollen an der Spitze der „Revolutionären 1. Mai-Demo“ in Kreuzberg Polizisten angegriffen haben.

Berlin. Die Polizei sucht mit Fotos im Internet nach mehreren mutmaßlichen Gewalttätern vom 1. Mai in Kreuzberg. Die dunkel gekleideten Männer seien bei der „Revolutionären 1. Mai Demonstration“ in der Spitze des Zuges gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auch dieser Mann soll an Gewalttaten gegen Polizisten beteiligt gewesen sein

Foto: Polizei Berlin

Von Beginn an seien aus dieser Gruppe Pyrotechnik und Nebeltöpfe entzündet worden. Es habe auch Vermummungen bei der unangemeldeten Demo gegeben. Später seien bei aggressiver Stimmung Polizisten mit Pflastersteinen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden. Teilnehmer hätten versucht, Festgenommene zu befreien. Beamte seien angegriffen worden.

Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Wer Hinweise zur Identität der Männer und ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich melden.

Laut Polizei erlebte Berlin in diesem Jahr den friedlichsten 1. Mai seit 1987. Auch bei der Demo linker und linksextremer Gruppen waren weit weniger Straftaten als 2017 registriert worden. Festgenommen worden waren 103 Menschen, so wegen Landfriedensbruchs, Widerstands und Sachbeschädigung.

( BM/dpa )