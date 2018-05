Die AfD feierte am Dienstag ihr Maifest im Bleichröderpark in Pankow. Mehrere hundert Demonstranten versuchten das Fest zu stören.

1. Mai Proteste begleiten AfD-Sommerfest in Pankow

Bei einem Sommerfest der Berliner AfD im Bleichröderpark in Pankow versammelten sich am Dienstag einige hundert Demonstranten. Erklärtes Ziel war es, das sogenannte Maifest der Partei zu stören. Die Protestierenden hatten ihre Lautsprecher, meist mit Punk-Musik, daher in Richtung des Festes gerichtet, wo die AfD Volksmusik und Schlager erklingen ließ. Nennenswerte Zwischenfälle oder Gewalttaten gab es bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht.

Die meist jungen Demonstranten versammelten sich an der Breite Straße und der Schulstraße. Viele gaben an, aus der Nachbarschaft zu stammen. Beteiligt waren aber auch Anhänger der linksradikalen Gruppe "Antifaschistische Aktion", deren Anhänger die Fest-Besucher als "Faschistenpack" und die Polizisten als "Bullen" titulierten.

Nur einige Dutzend Teilnehmer bei AfD-Sommerfest

Die AfD hatte das Fest als geschlossene Veranstaltung angemeldet, die Grünanlage blieb an dem Feiertag auch für Anwohner und Erholungssuchende gesperrt. Die Zahl der Teilnehmer war mit einigen Dutzend Personen überschaubar. An den Einlässen hatte die Partei eigene Ordner postiert. Auch Journalisten wurden intensiv überprüft, und einigen wurde der Einlass verweigert.

Die Polizei schützte das Fest und die Demonstration mit mehr als hundert Beamten auch im weiteren Umfeld. Am S- und U-Bahnhof Pankow waren Kräfte der Bundespolizei postiert. Angaben zu Festnahmen konnte die Polizei am späten Dienstagnachmittag nicht machen.

Im vergangenen Jahr hatte die AfD im Bürgerpark gefeiert. Parteigänger und Sympathisanten sahen sich dabei weitaus größeren Protesten gegenüber. Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski zeigte sich angesichts der diesjährigen Gegenkundgebung gelassen. "Es ist schade, dass ein solches Fest nur unter Polizeischutz stattfinden kann. Das zeigt, dass in unserem Land etwas

falsch läuft", sagte Pazderski.

