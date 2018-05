Liveblog +++ So läuft der 1. Mai in Berlin - im Liveblog +++

Immer wieder brach am Abend des 1. Mai in Kreuzberg Gewalt aus, in den vergangenen Jahren aber deutlich weniger. Von einem absolut ruhigen Verlauf geht die Polizei auch in diesem Jahr nicht aus. In Kreuzberg wollen wieder Tausende friedlich auf dem MyFest feiern. Wir berichten im Liveblog vom Tag in Berlin.

+++ 10.20 Uhr +++ Kurden nehmen an DGB-Demo teil

Foto: Nina Kugler

Beim DGB-Marsch laufen auch kurdische Demonstranten mit.

+++ 10 Uhr: Das Myfest in Kreuzberg startet +++

Rund um Oranienstraße, Manteuffelstraße, Skalitzer Straße, Naunynstraße, Adalbertstraße und Oranienplatz wird in Kreuzberg wieder das MyFest mit Bands, Ständen und Kundgebungen gefeiert.

+++ 9.30 Uhr: 17. Juni gehört heute den Fußgängern und Radfahrern

Wegen der Mai-Kundgebung ist der 17. Juni für den Autoverkehr gesperrt.

Foto: Reto Klar

+++ 9.23 Uhr: Kultursenator Lederer ruft dazu auf, auf die Straße zu gehen

+++ 9 Uhr: Gewerkschafter sammeln sich zur DGB-Kundgebung +++

Foto: Nina Kugler

Der Feiertag beginnt mit Demonstrationszügen der Gewerkschaften zum Brandenburger Tor, wo es eine große Abschlusskundgebung gibt. Daneben sind tagsüber weitere Demonstration sowie Feiern in vielen Teilen der Stadt geplant. Langsam sammeln sich die DGB-Gewerkschafter in Mitte. Um 10 Uhr startet hier die traditionelle Kundgebung zum 1. Mai. Es werden bis zu 15.000 Menschen erwartet. Der Motorradkorso soll schon um 9 Uhr beginnen.

+++ 8 Uhr: Innensenator erwartet "schwierigere" Situation als letztes Jahr +++

Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartete in Berlin eine Situation, die "vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr" ist. Die linksextreme Szene tritt demnach einheitlicher auf. Dazu kommt der Kurdenkonflikt, der die Stimmung anheizen könnte. Auch die Straßenschlachten beim G20-Gipfel in Hamburg könnten die Linksautonomen bestärken, hieß es.

+++ 6 Uhr: Die Polizei ist vorbereitet +++

Am Mai-Feiertag sind in Berlin rund 5300 Kräfte aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Auch die Bundespolizei unterstützt. Die Polizei will nicht nur Kreuzberg im Blick haben, sondern ist auf mögliche "dezentrale Aktionen" vorbereitet. Und hier wird heute demonstriert:

+++ 2 Uhr: Autos gehen in Flammen auf +++

Diese Autos wurden angezündet

Foto: Thomas Peise

Mehrere Fahrzeuge sind im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Mindestens zwei Autos sowie ein Lkw mit Anhänger hatten nach Polizeiangaben gebrannt. Auch hier ist nicht geklärt, ob die Brände etwas mit dem 1. Mai zu tun haben.

+++ 1 Uhr: Randalierer bewerfen BVG-Bus mit Steinen +++

Eine größere Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zum Dienstag in Berlin einen Linienbus mit Flaschen und Steinen beworfen. Es gingen mehrere Scheiben zu Bruch, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Nach Aussage des Busfahrers bewarfen etwa 20 bis 30 Jugendliche, die sich unter den Yorckbrücken aufhielten, den Bus. Sie machten sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Ob der Vorfall in Zusammenhang mit dem 1. Mai steht, ist unklar.

+++ 0 Uhr: Berlin tanzt friedlich in den Mai +++

Am Abend haben Tausende in Berlin weitgehend friedlich die Walpurgisnacht gefeirt. Auch eine linke Demo in Wedding blieb am Abend ruhig.

+++ So war die Walpurgisnacht in Berlin im Minutenprotokoll +++

Demonstranten gehen am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Wedding gegen steigende Mieten, Verdrängung und Wohnungslosigkeit auf die Straße. Foto: Maurizio Gambarini

