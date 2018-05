Der Demonstrationszug der Gewerkschaften kommt am Brandenburger Tor an.

Liveblog 1. Mai in Berlin - Autos in Grunewald mit Farbe besprüht

Immer wieder brach am Abend des 1. Mai in Kreuzberg Gewalt aus, in den vergangenen Jahren aber deutlich weniger. Von einem absolut ruhigen Verlauf geht die Polizei auch in diesem Jahr nicht aus. In Kreuzberg feiern wieder Tausende auf dem MyFest und erstmalig beim MaiGörli. Wir berichten im Liveblog vom Tag in Berlin.

+++ 15.35 Uhr: Lange Schlangen vor den MaiGörli-Eingängen

Foto: Charlene Rautenberg

Vor der Einlasskontrolle stehen die Leute Schlange, aber es geht schnell voran. Dosen, Gläser, Lebensmittel und auch Instrumente dürfen nicht mit rein. Sicherheitsleute erzählen, dass sie Besuchern vereinzelt auch schon Messer abgenommen hätten.

+++ 15.32 Uhr: Antisemiten-Demo erreicht Hermannplatz

Foto: Julius Betschka

Der Jugendwiderstand kommt in diesen Minuten am Hermannplatz an. Hier findet jetzt die Abschlusskundgebung statt. Sie sind gegen das "faschistische Regime" in Israel, sagt ein Redner. Bislang verläuft alles friedlich. Lediglich das Auftreten der Teilnehmer ist martialisch.

+++ 15.27 Uhr: Demo in Grunewald - Autos besprüht

Foto: Erik Baumgärtel

In der Mitte der Demonstration in Grunewald ist kaum Polizei zusehen. Es wurden bereits Autos mit Graffiti besprüht und bespuckt, Bewohner bedroht und Klingelschilder mit Aufklebern beklebt.

+++ 15.21 Uhr: Essen gegen Randale am Heinrichplatz

Foto: Uta Keseling

24 Stunden haben die zwei Schwestern in der Küche gestanden, um das türkische Essen für ihren Stand am Heinrichplatz vorzubereiten. Die Stände der Anwohner gehören seit Jahren zur Strategie, mit dem Myfest die abendliche Randale zu verhindern.

+++ 15.12 Uhr: Grunewald-Demo: Auto werden bespuckt und beklebt

Foto: Erik Baumgärtel

Die Teilnehmer der Demo in Grunewald skandieren "Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg". Ihre Kritik an den Bezirk: Es gäbe keine Kiezkultur, keinen sozialen Austausch. Auch Auseinandersetzung mit Anwohnern gibt es bei der Demo: Einige Autos wurden bespuckt und mit Aufklebern beklebt.

+++ 15.07 Uhr: Parkmanager: "Heute maximal 12.500 Menschen im Görlitzer Park"

Foto: Martin Nejezchleba

Cengiz Demirci ist Parkmanager im Görlitzer Park. Normalerweise koordiniert er drei Parkläufer. Sie sorgen dafür, dass kein Müll gemacht wird oder dass die Dealer niemandem belästigen. Beim MaiGörli sind es bis zu 100 Ordner. Im Bauwagen vom Parkmanager läuft die Organisation zusammen. Letztes Jahr waren bis zu 300.000 Menschen im Park, schätzt Demirci. "So viel verträgt kein Park". Heute sollen maximal 12.500 reingelassen werden.

+++ 15.04 Uhr: Andrang am Görlitzer Park wird größer

Foto: Isabell Jürgens

Inzwischen haben die Ordner Tor 16 Ecke Forster Straße geschlossen und leiten weiter zum nächsten Tor. Der Andrang ist einfach zu groß, denn über dieses Tor versuchen nach Angaben des Ordners die meisten zum MaiGörli-Fest zu gelangen.

+++ 14.58 Uhr: Görlitzer Park füllt sich

Der Görlitzer Park am Nachmittag

Foto: Martin Nejezchleba

Der Görlitzer Park füllt sich. Am Eingang 16 von der Wiener Straße steht man derzeit aber nur wenige Minuten an, Taschen werden nach Flaschen und Waffen durchsucht. Innen wummern die House-Bässe, ist die Stimmung friedlich.

+++ 14.55 Uhr: Grunewald-Demo setzt sich in Bewegung

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 14.50 Uhr: Kundgebung in Grunewald hat begonnen +++

Foto: Erik Baumgärtel

Der Demozug verharrt immer noch vor dem Bahnhof. Redner skandieren, Grunwald sei von der Gesellschaft "sozial benachteiligt". Kritik richtet sich vor allem gegen Mietpreise und Luxusvillen. Die Polizei kann noch keine aktuellen Teilnehmerzahlen nennen. Mehrere Hundert Menschen werden vermutet.

+++ 14.45 Uhr: Jugendwiderstand hat kaum Zulauf +++

Video: Alles ruhig beim Jugendwiderstand. Weniger Teilnehmer als letztes Jahr. Kaum Neuköllner schließen sich an. Eher ungläubiges Staunen, ob des soldatischen Auftretens. pic.twitter.com/1reX72NwYJ — Julius Betschka (@JuliusBetschka) May 1, 2018

+++ 14.40 Uhr: Ausgelassenen Stimmung am Mariannenplatz +++

Foto: Uta Keseling

Am Mariannenplatz tragen die Statuen des Feuerwehrbrunnens jetzt weiße T-Shirts, auf denen steht "easy". Die Stimmung ist ausgelassen, es wird getanzt, der Platz ist nicht so gedrängt voll wie in vergangenen Jahren. Gäste vermuten, dass das am parallelen Fest im Görlitzer Park liegt. Viele Besucher trauen dem Frieden aber dennoch nicht. "Bevor heute Abend die Randale beginnt, gehen wir wieder weg", sagt Christin (27), die aus Moabit hergekommen ist.

+++ 14.36 Uhr: Die Spaß-Demo in Grunewald im Video

+++ 14.25 Uhr: Langsam füllt es sich beim MaiGörli +++

Der Görlitzer Park füllt sich beim neuen Fest MaiGörli

Foto: Isabell Jürgens

In Kreuzberg kommen immer mehr Besucher zum MaiGörli am Görlitzer Park. Vor der Bühne füllt es sich zusehends. Wenn es im Park zu voll wird (ca. 12.500 Menschen), werden die Zugänge geschlossen.

+++ 14.20 Uhr: Die Spaßguerilla macht sich zum Abmarsch bereit +++

Foto: Erik Baumgärtel

In Grunewald sammeln sich die Demonstranten, um sich langsam in Bewegung zu setzen. Der Zug führt über Auerbachstraße, Koenigsallee, Wildpfad, Dellbrückstraße, Bismarckallee und Herbertstraße bis zum Hagenplatz.

+++ 14.20 Uhr: Strengere Kontrollen beim MaiGörli +++

Foto: Isabell Jürgens

Seit 14 Uhr wird am Tor 5 an der Ohlauer Straße nun deutlich strenger kontrolliert. Glasflaschen wandern in die aufgestellten Mülltonnen - oder werden schnell noch vor dem Tor geleert.

+++ 14.15 Uhr: Jugendwiderstand zieht durch Neukölln +++

Der antiisraelische Jugendwiderstand startet seinen Zug durch Neukölln. "Linke Hooligans" ist wohl die beste Beschreibung für viele der Demonstranten, dazu einige arabische Jugendliche. "Die Straße frei der roten Jugend", heißt es dort. Bisher gibt es etwa 60-70 Teilnehmer.

Foto: Julius Betschka

+++ 14.10 Uhr: Im Grunewald sammeln sich die Demonstranten +++

Foto: Reto Klar

Die Demonstranten im Grunewald haben sich verkleidet und sammeln sich für ihren Gang durch die Villen-Gegend.

+++ 14.05 Uhr: Hier ist das MyFest politisch +++

Foto: Uta Keseling

Der politische Teil des MyFests wird wie immer auf dem hinteren Teil des Kreuzberger Mariannenplatzes verhandelt. Wie immer wehen rote Che-Guevara-Fahnen, haben linke Parteien und Gruppen ihre Stände. Neu sind die vielen Initiativen gegen Mietwucher, Immobilienspekulation und Verdrängung. Auf dem Rondell wird ab 14.30 Uhr diskutiert über Antifaschismus, Afrin, Clubsterben und anderen Themen.

+++ 14 Uhr: Eher wenige Demo-Teilnehmer im Grunewald +++

Die Polizei sagt, dass es wohl weniger Demoteilnehmer als erwartet gibt. Man wolle nun beobachten, ob doch noch mehr hinzustoßen. Rund um die Versammlung sitzen noch viele Familien in den Cafés und essen ihr Eis.

Foto: Erik Baumgärtel

+++ 13.55 Uhr: Polizei-Helikopter sind im Einsatz +++

Die Berliner Polizei informiert via Twitter die Anwohner in Pankow und in Grunewald: "Auch dort verschafft sich unser #Polizeihubschrauber in den kommenden Minuten einen Überblick."

+++ 13.50 Uhr: Die Spaßguerilla reist im Grunewald an +++

Foto: Erik Baumgärtel

Die Gruppe, die sich "Quartiersmanagement Grunewald" nennt, will den Mai-Protest in die wohlsituierten Villenviertel nach Grunewald tragen. Bei der Berliner Polizei haben sie eine Demo mit 200 Teilnehmern angemeldet. Das Motto: "Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg." Erste Demoteilnehmer, die am Bahnhof Grunewald ankommen, werden von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stehen an jedem Gleiszugang.

Demonstranten werden vor dem Demo-Start in Grunewald durchsucht

Foto: Reto Klar

+++ 13.45 Uhr: Frau wird vom Jugendwiderstand angepöbelt +++

Foto: Julius Betschka

Bei der Demo des Jugendwiderstandes zeigt sich eine Frau solidarisch mit Israel. Vom Organisator der Demo wird sie als "Zionistenschwein" beschimpft. "Wenn das schon als Provokation empfunden wird, dass ich hier mit einer Fahne stehe, macht mich das fassungslos", sagt sie.

+++ 13.40 Uhr: Türkische Tänze am Mariannenplatz +++

Am Mariannenplatz gibt es auf der Bühne traditionelle türkische Livemusik, zu der sich die Zuhörer an den Händen fassen und tanzen.

+++ 13.30 Uhr: Kaum Interesse am Jugendwiderstand +++

Kaum was los beim Jugendwiderstand in Neukölln bisher. Etwa 50 Personen bei den linksextremen Israelhassern. Außer Ermahnungen an Presse, keine Fotos zu machen. Nun, ja.

Foto: Julius Betschka

+++ 13.20 Uhr: Noch ist beim MyFest nicht viel los +++

Foto: Uta Keseling

Rauchschwaden, Bratwürste, türkisches Gebäck: Das MyFest beginnt traditionell, noch ist es mäßig viel los, aber es füllt sich nach und nach. Die Polizei warnt vor Gedränge - denn das ruft traditionell auch Taschendiebe auf den Plan. Besucher sollten auf ihre Wertgegenstände achten.

Foto: Uta Keseling

+++ 13.13 Uhr: Keine Flaschen erlaubt - und die Leute halten sich dran +++

Vor der Bühne im Görlitzer Park ist noch reichlich Platz. Auffallend im Vergleich zum Vorjahr: Es fehlen die Nebelschwaden der vielen Grill, die auf dem MaiGörli-Fest genauso verboten sind wie Dosen und Glasflaschen. Tatsächlich scheint das Verbot zu wirken.

Parkmanager Cengiz Demirci ist vorsichtig optimistisch, dass der Park diesmal nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird wie in den Vorjahren. "Die Zugangskontrollen werden bislang gut akzeptiert, ich hoffe das bleibt so", sagt er um 13 Uhr, eine Stunde nach Start der Party. Letztes Jahr um diese Uhrzeit sei es schon deutlich voller und zudem bereits vermüllt gewesen. Davon heute noch keine Spur.

+++ 13.10 Uhr: Der Kotti wird zum Ballermann 36 +++

Foto: Uta Keseling

Das Kottbusser Tor heißt jetzt "Ballermann 36". Die Papierschilder haben Spaßvögel angebracht. Die ersten Mojitos gibt's tatächlich an ambulanten Ständen schon vor den Absperrungen an der Kottbusser Brücke. Der Zugang zum MyFest ist nur auf der westlichen Seite des Kreisverkehrs möglich - und U-Bahn bzw. Schienenersatzverkehr fährt am Kottbusser Tor nicht mehr.

So sieht es am Kottbusser Tor aus: Polizei ist da, Martinshorn funktioniert, ansonsten strömen die Menschen. Viele Touristen, jung Leute mit und ohne "Wegebier", und viele Familien mit Kindern. "Hoffentlich bleibt alles ruhig", sagt ein Vater mit Kindern im Kita-Alter.

+++ 13 Uhr: BVG schließt U-Bahnhöfe +++

Um 13 Uhr hat die BVG die Bahnhöfe Warschauer Straße und Schlesisches Tor geschlossen. Seit 12 Uhr halten die U-Bahnen auch nicht mehr am Kottbusser Tor. Mehr Infos: Das sind die Änderungen im BVG-Verkehr am 1. Mai

+++ 12.40 Uhr: Die DGB-Demo im Video +++

+++ 12.20 Uhr: MaiGörli startet ruhig +++

Foto: Isabell Jürgens

Eine halbe Stunde nach Start des vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg organisierten Festes MaiGörli muss noch niemand am Zugang Tor 16 an der Ecke Forster Straße Schlange stehen. Auch die Taschenkontrollen durch das Sicherheitspersonal fallen eher lax aus. Kontrolliert werden fast nur die Taschen und Rucksäcke junger Männer.

+++ 12.20 Uhr: Müller spricht am Brandenburger Tor +++

Foto: Reto Klar

Auch prominente Politiker nehmen an der Gewerkschaftsdemo teil, darunter Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie mehrere Senatoren. "Wir müssen uns gemeinsam engagieren für eine solidarische Arbeitswelten", sagte er. Die Polizei verzeichnete zunächst keine Zwischenfälle bei der DGB-Demo.

+++ 12.08 Uhr: "Berlin muss sich jeder leisten können"

Foto: Nina Kugler

Christian Hoßbach, Vorsitzender von DGB Berlin-Brandenburg, fordert: "Berlin muss sich jeder leisten können, der hier lebt!"

+++ 11.45 Uhr: Nur wenige Besucher beim AfD-Fest +++

Foto: Ulrich Kraetzer

Der Andrang beim AfD-Fest hält sich in Grenzen - möglicherweise auch deswegen, weil die Polizei das Fest abgeriegelt hat und der Zugang vorbei an den Gegendemonstranten wenig einladend wirkt. Die AfD-Ordner prüfen auch Journalisten am Eingang intensiv und lassen nicht jeden rein. Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski: "Es ist schade, dass ein solches Fest nur unter Polizeischutz stattfinden kann."

+++ 11.37 Uhr: Polizei zeigt Karte von Sperrzonen in Kreuzberg +++

Wir starten heute mit Ihnen in den #1Mai.

In #Berlin ist einiges los. Damit Sie auf dem #MyFest & bei #MaiGörli immer den Überblick behalten, haben wir eine Live-Karte für Sie vorbereitet: https://t.co/h88kAnWWSm#b0105 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 1, 2018

Rund um das "MyFest" hat die Polizei eine große Sperrzone für Autos eingerichtet. Damit soll das Fest auch vor Anschlägen geschützt werden. Auf einer dieser Karte informiert die Polizei, welche Bereiche gerade gesperrt sind.

+++ 11.15 Uhr: Protest gegen AfD-Fest +++

Foto: Ulrich Kraetzer

Die AfD feiert im Bleicheröderpark in Pankow. Vor dem Park protestieren einige hundert Bürger und Anhänger linker Gruppen. Die Polizei schützt das Fest mit einigen Dutzend Beamten.

+++ 10.40 Uhr: In Kreuzberg ist man vorbereitet +++

Foto: Martin Nejezchleba

Die Commerzbank am Kottbusser Damm ist verbarrikadiert.

+++ 10.20 Uhr +++ Kurden nehmen an DGB-Demo teil +++

Foto: Nina Kugler

Beim DGB-Marsch laufen auch kurdische Demonstranten mit.

+++ 10 Uhr: MyFest startet mit Kundgebung - Görlitzer Park für MaiGörli gesperrt +++

Rund um Oranienstraße, Manteuffelstraße, Skalitzer Straße, Naunynstraße, Adalbertstraße und Oranienplatz wird in Kreuzberg wieder das MyFest mit Bands, Ständen und Kundgebungen gefeiert. Ab Mittag wird in Kreuzberg auch beim "MaiGörli" im Görlitzer Park gefeiert. Der Park ist wegen des dortigen Fests erstmals abgesperrt. Besucher werden kontrolliert. Der Bezirk will so Überfüllung und Müll vermeiden.

+++ 9.30 Uhr: 17. Juni gehört heute den Fußgängern und Radfahrern

Wegen der Mai-Kundgebung ist der 17. Juni für den Autoverkehr gesperrt.

Foto: Reto Klar

Wegen der Mai-Kundgebung ist der 17. Juni für den Autoverkehr gesperrt.

Foto: Reto Klar

Noch hat die Polizei kaum etwas zu tun.

+++ 9.23 Uhr: Kultursenator Lederer ruft dazu auf, auf die Straße zu gehen

+++ 9 Uhr: Gewerkschafter sammeln sich zur DGB-Kundgebung +++

Der Feiertag beginnt mit Demonstrationszügen der Gewerkschaften zum Brandenburger Tor, wo es eine große Abschlusskundgebung gibt. Daneben sind tagsüber weitere Demonstration sowie Feiern in vielen Teilen der Stadt geplant. Langsam sammeln sich die DGB-Gewerkschafter in Mitte. Um 10 Uhr startet hier die traditionelle Kundgebung zum 1. Mai. Es werden bis zu 15.000 Menschen erwartet. Der Motorrad-, Skater- und Fahrradkorso soll schon um 9 Uhr beginnen.

+++ 8 Uhr: Innensenator erwartet "schwierigere" Situation als letztes Jahr +++

Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartete in Berlin eine Situation, die "vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr" ist. Die linksextreme Szene tritt demnach einheitlicher auf. Dazu kommt der Kurdenkonflikt, der die Stimmung anheizen könnte. Auch die Straßenschlachten beim G20-Gipfel in Hamburg könnten die Linksautonomen bestärken, hieß es.

+++ 6 Uhr: Die Polizei ist vorbereitet +++

Am Mai-Feiertag sind in Berlin rund 5300 Kräfte aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Auch die Bundespolizei unterstützt. Die Polizei will nicht nur Kreuzberg im Blick haben, sondern ist auf mögliche "dezentrale Aktionen" vorbereitet. Und hier wird heute demonstriert:

+++ 1 Uhr: Randalierer bewerfen BVG-Bus mit Steinen +++

Eine größere Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zum Dienstag in Berlin einen Linienbus mit Flaschen und Steinen beworfen. Es gingen mehrere Scheiben zu Bruch, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Nach Aussage des Busfahrers bewarfen etwa 20 bis 30 Jugendliche, die sich unter den Yorckbrücken aufhielten, den Bus. Sie machten sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Ob der Vorfall in Zusammenhang mit dem 1. Mai steht, ist unklar.

+++ 0 Uhr: Berlin tanzt friedlich in den Mai +++

Am Abend haben Tausende in Berlin weitgehend friedlich die Walpurgisnacht gefeirt. Auch eine linke Demo in Wedding blieb am Abend ruhig.

+++ So war die Walpurgisnacht in Berlin im Minutenprotokoll +++

+++ 22.25 Uhr: Autos gehen in Flammen auf +++

Diese Autos wurden angezündet

Foto: Thomas Peise

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Lesen Sie HIER mehr!

Vom 1. Mai in Berlin berichten Erik Baumgärtel, Michael Bee, Julius Betschka, Isabell Jürgens, Uta Keseling, Nina Kugler, Michaela Menschner, Martin Nejezchleba und Charlene Rautenberg.

