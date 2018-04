„Kirche stand allzu oft nicht auf der Seite der Proletarier“

Heiner Koch, Erzbischof von Berlin, in seinen Diensträumen am Hausvogteiplatz

Der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch hat zum Tag der Arbeit am 1. Mai zum Engagement für gute Arbeitsbedingungen aufgerufen. Die Kirche habe in der Geschichte «allzu oft nicht auf der Seite der 'Proletarier', sondern der 'herrschenden Klassen'» gestanden, sagte Koch am Samstag im RBB-Rundfunk.

Inzwischen unterstützten jedoch kirchliche Hilfswerke Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen «im Kampf um gerechte Arbeitsbedingungen».

Am 1. Mai werde auch daran erinnert, «dass nach wie vor Menschen unter unwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen arbeiten müssen, dass Kinder zur Arbeit gezwungen werden und insbesondere Frauen unter ungerechter Bezahlung leiden», betonte Koch. Dies sei «in besonders schlimmer Weise» in Asien, Afrika und Südamerika der Fall.

