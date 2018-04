Berlin hat einen überwiegend friedlichen 1. Mai erlebt. So war der Tag in Berlin im Video.

5300 Polizisten werden am 1. Mai im Einsatz sein. Die Polizeipräsidentin kündigt eine konsequente Linie gegen Randalierer an.

5300 Polizisten 1. Mai in Berlin: Slowik will Straftaten konsequent ahnden

5300 Polizisten aus Berlin und neun anderen Bundesländern sind am 1. Mai in der Hauptstadt im Einsatz, damit die vielen Feiern und Demonstrationen möglichst friedlich verlaufen. Wie in den vergangenen Jahren ist die hohe Zahl von Polizisten vor allem deswegen nötig, weil Senat und Polizei wieder mit Ausschreitungen von Linksextremisten und Autonomen in Kreuzberg rechnen.

Die Situation sei vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Die linksextreme Szene trete einheitlicher auf, dazu käme der Kurdenkonflikt, der bei der großen linken Demonstration am Abend des 1. Mai eine Rolle spielen und die Stimmung anheizen könne.

Organisatoren geben Strecke bekannt

Die neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte an, die Polizei werde bei Straftaten "sehr konsequent" vorgehen. Einsatzleiter der Polizei ist wie in den vergangenen Jahren der Chef der Direktion Einsatz, Siegfried-Peter Wulff.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Innensenator Andreas Geisel (SPD)

Foto: pa

Die linksextreme Szene hatte angekündigt, Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu zeigen. Das werde die Polizei nicht allzu lange tolerieren, sagte der Polizei-Einsatzleiter Siegfried-Peter Wulff. Man werde dann nicht die Demonstration stoppen, aber die Delikte filmen und an geeigneten Stellen Fahnenträger festnehmen.

Am Freitag gaben auch die Veranstalter der nicht angemeldeten sogenannten revolutionären Demonstration eine Strecke bekannt. Die Demonstration soll um 18 Uhr am Oranienplatz beginnen. Dann soll es durch das Straßenfest "MyFest" auf der Oranienstraße, Adalbertstraße, Naunynstraße und Manteuffelstraße zur Skalitzer Straße gehen. Und von dort dann weiter zum Schlesischen Tor. Die Polizei will die Demonstranten auch ohne Anmeldung wie im vergangenen Jahr erstmal loslaufen lassen.

